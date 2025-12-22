Lakshmi Narayan Yog 2025: साल 2025 के अंत में बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Lakshmi Narayan Yog 2025: कुछ ही दिनों में नया साल 2025 समाप्त होने वाला है, जिसके अंत में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा. पंचांग के अनुसार, इस समय शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और 29 दिसंबर बुद्धि के दाता बुध भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. शुक्र-बुध एक साथ धनु राशि में चले जाएंगे जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है, जिसके बनने से जातकों को सुख-समृद्धि और धन लाभ की प्राप्ति होती है. तो आइए जानते हैं कि साल 2025 के अंत में बनने जा रहे लक्ष्मी नारायण योग से किन राशियों की किस्मत सोने की तरह चमकेगी.

कन्या

साल के अंत में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग कन्या राशि वालों के लिए धन और सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. जिन लोगों का पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा जातकों को इंक्रीमेंट, बोनस या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार करने वालों के लिए यह समय नई डील, पार्टनरशिप और मुनाफे वाला रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

वृश्चिक

वृ्श्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद शुभ माना जा रहा है. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. पारिवारिक मामलों में भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.

धनु

धनु राशि वालों के लिए साल का अंत भाग्यवर्धक साबित हो सकता है. नई नौकरी, ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. विदेश से जुड़े काम, पढ़ाई या व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है. निवेश से फायदा होगा, खासकर जो लोग पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं. मानसिक तनाव में कमी आएगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप बड़े फैसले लेने में सफल रहेंगे.

