Lakshmi Narayan Rajyog 2026: सूर्य गोचर से आज बनेगा लक्ष्मी नारायण योग! 2 मार्च तक इन राशियों के लोग कमाएंगे खूब धन-दौलत

Lakshmi Narayan Rajyog 2026: 13 फरवरी यानी आज सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही बुध के साथ युति होगी, जिससे बुधादित्य राजयोग बनेगा. इसके अलावा, कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण प्रभावी रहने वाला है.

और पढ़ें

ज्योतिष शास्त्र में इस विशेष योग को बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि जब यह योग किसी राशि या कुंडली में बनता है, तो धन, मान-सम्मान और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत मिलते हैं. ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहने की बात कही जाती है. इस समय कुंभ राशि में बना यह संयोग कुछ राशियों के लिए खास अवसर लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं कि 2 मार्च तक किन राशियों की किस्मत चमक सकती है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से राहत देने वाला हो सकता है. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. परिवार से जुड़ी संपत्ति से लाभ मिल सकता है. अचानक धन लाभ के योग भी बनते नजर आ रहे हैं.

Advertisement

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार और करियर में तरक्की के संकेत हैं. कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है. विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा काम फायदेमंद साबित हो सकता है. मेहनत का परिणाम सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा.

तुला राशि

तुला राशि के लिए यह योग भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. नया घर या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आय में इजाफा होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विदेश से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि की करें तो यह योग इनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. प्रॉपर्टी या घर खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करियर में मददगार साबित हो सकती है.

---- समाप्त ----