Chaturgrahi Yog 2026 In Makar Rashi: जनवरी में बनेंगे बुधादित्य समेत 3 महाशक्तिशाली राजयोग, ये राशियां होंगी लकी

Chaturgrahi Yog 2026 In Makar Rashi: वैदिक पंचांग के अनुसार जनवरी के मध्य मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति से बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और रूचक राजयोग का निर्माण होगा. यह दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए करियर, धन और मान-सम्मान में बड़ी सफलता लेकर आएगा.

जनवरी 2026 के मध्य में मकर राशि में बनेगा खास योग
Chaturgrahi Yog 2026 In Makar Rashi: वैदिक पंचांग के अनुसार जनवरी 2026 के मध्य में मकर राशि में एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है. इस दौरान ग्रहों के राजा सूर्य, धन और वैभव के कारक शुक्र, बुद्धि व व्यापार के स्वामी बुध और साहस व पराक्रम के प्रतीक मंगल एक साथ मकर राशि में विराजमान होंगे. इन चारों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग और रूचक राजयोग का निर्माण होगा. यह योग कुछ राशियों के लिए करियर, धन, मान-सम्मान और सफलता के नए द्वार खोल सकता है. जानते हैं वो राशियां कौन सी हैं.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए यह चतुर्ग्रही योग कर्म भाव में बनेगा, जो करियर और कार्यक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी, प्रमोशन या बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें अब उसका पूरा फल मिलेगा. सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, पुलिस, रक्षा या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को बड़े ऑर्डर, नए क्लाइंट और मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता में भी इजाफा होगा.

वृष राशि: वृष राशि वालों के लिए यह राजयोग भाग्य स्थान में बन रहा है, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है.गुरु और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी. जो लोग व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा. धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं.

मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए यह योग लग्न भाव में बन रहा है, जो इसे और भी शक्तिशाली बना देता है. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा—हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. नौकरी में उच्च पद, राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय बेहद शुभ है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में स्थिरता आएगी.

