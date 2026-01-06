scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Labh Drishti Yog 2026: शुक्र-शनि का लाभ दृष्टि योग, मकर संक्रांति के बाद इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई

Labh Drishti Yog 2026: मकर संक्रांति के अगले दिन 15 जनवरी को शुक्र-शनि 60 डिग्री कोण पर स्थित होकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करने वाले हैं. यह शुभ संयोग तीन राशियों के लिए भाग्य, धन और उन्नति के द्वार खोल सकता है.

Advertisement
X
शुक्र और शनि ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्थित होकर लाभ दृष्टि योग बनाने वाले हैं.
शुक्र और शनि ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्थित होकर लाभ दृष्टि योग बनाने वाले हैं.

Labh Drishti Yog 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 15 जनवरी को शुक्र और शनि एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं. दरअसल, इस दिन शुक्र और शनि ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्थित होकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में इस दुर्लभ संयोग को बहुत शुभ माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि मकर संक्रांति जैसे पावन त्योहार के मौके पर बन रहा योग शुभ योग तीन राशि के जातकों की किस्मत खोल सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
लाभ दृष्टि योग बनते ही वृषभ राशि के जातकों को अचानक धन होगा. आपको कम प्रयास में भी आर्थिक मोर्चे पर लाभ मिलने वाला है. लंबे समय से कहीं अटकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बचत के प्रयास सफल होंगे. करियर में उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं. अविवाहित लोगों को विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे जातकों को राहत मिल सकती है.

कर्क राशि
शुक्र-शनि का लाभ दृष्टि योग आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आय के नए साधनों में निरंतर वृद्धि होगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन बढ़ोतरी मिल सकती है. वहीं व्यापारी वर्ग के जातकों को मुनाफा डबल हो सकता है. इस दौरान आपका आत्मबल और ऊर्जा बढ़ेगी. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. लंबे समय से ठप पड़े कार्यों में गति आ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

संगम की डुबकी से जयपुर की पतंगबाजी तक... इन 5 शहरों में दिखेगी संक्रांति की असली रौनक
Surya Dev
मकर संक्रांति पर 23 साल बाद एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त
shukra gochar on makar sankranti 2026
मकर संक्रांति से शुरू होगा इन 3 राशियों का अच्छा टाइम! शुक्र देवता करेंगे गोचर
Makar Sankranti 2026
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति? जानें सही तारीख और दान-स्नान का मुहूर्त
Holy Snan 2026
मौनी अमावस्या से गंगा दशहरा तक, जानें 2026 में कब-कब होंगे ये 5 प्रमुख स्नान
Advertisement

मकर राशि
लाभ दृष्टि योग बनने के बाद मकर राशि के जातक दोनों हाथ से खुशियां बटोरेंगे. नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की होगी. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक दिक्कतों से राहत मिलेगी. आपकी रचनात्मक सोच और नई योजनाएं किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होंगी. साथ ही, आपको  वाहन या संपत्ति का सुख भी प्राप्त हो सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा. बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement