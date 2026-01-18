Ketu Nakshatra Parivartan 2026: केतु बदल रहा चाल, 25 जनवरी के बाद इन 3 राशियों का हो सकता है बुरा हाल

Ketu Nakshatra Parivartan 2026: 25 जनवरी का दिन पाप ग्रह केतु की चाल के लिहाज से बहुत खास माना जा रहा है. इस दिन केतु का पद नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है. केतु शुक्र के स्वामित्व वाले पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकलकर प्रथम चरण में प्रवेश करने वाला है. यहां केतु 29 मार्च तक रहेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि केतु का यह पद नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए बहुत ही अशुभ लग रहा है. इन राशियों के बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं. गलत निर्णय या मति भ्रम के कारण बड़ा नुकसान संभव है. इन राशि के जातकों को बहुत सावधानी बरतनी होगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को नौकरी-व्यापार में अच्छे परिणाम के लिए बहुत प्रयास करना होगा. इस दौरान आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है. तरक्की के बड़े अवसर आपके हाथ से फिसल सकते हैं. दांपत्य जीवन में भावनाओं को समझने और संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी. पार्टनर के साथ बड़ी अनबन हो सकती है. यह कलह बहुत मुश्किल से संभलने में आएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर छोटी-छोटी बातों में लापरवाही से बचना चाहिए.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है. नौकरीपेशाओं की आय में कमी आ सकती है. व्यापारियों का मुनाफा इस दौरान घट सकता है. निवेश से लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता बजट बिगाड़ सकती है. प्रेम संबंधों और प्रेम विवाह को लेकर कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे मन अशांत रहेगा. स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

मीन राशि

केतु का यह नक्षत्र गोचर मीन राशि वालों के धैर्य की परीक्षा लेगा. आपको नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. अब तक अच्छे चल रहे व्यापार, रोजगार में मंदी आने की संभावना दिख रही है. निवेश के मामले में भी घाटे में जा सकते हैं. भवन, वाहन या प्रॉपर्टी के मामले में नुकसान संभव है. आपको धन के लेनदेन में सावधानी बेहद जरूरी रहेगी. मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और बच्चों की सेहत पर भी ध्यान देना होगा.

उपाय

यदि केतु के इस पद नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपके जीवन में समस्याएं अचानक से बढ़ने लगें तो एक जरूरी उपाय जरूर करें. हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें. हर बुधवार को गणेश जी की पूजा. प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं. इस दौरान काले तिल और ऊनी वस्त्रों के दान करने से भी आपको लाभ मिल सकता है.



