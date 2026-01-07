scorecardresearch
 
Ketu Gochar 2026: जनवरी के आखिर में बदलेगी केतु की चाल, 3 राशियों के करियर में आएगा उछाल

Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमय और छाया ग्रह माना जाता है. इसे आध्यात्मिकता, वैराग्य, अचानक घटनाओं और गहरे परिवर्तन का कारक कहा जाता है. जब केतु अपनी राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसे केतु गोचर कहा जाता है.

Ketu Gochar 2026: साल 2026 को ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जनवरी के अंतिम दिनों में केतु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्यमयी शक्ति वाला ग्रह कहा जाता है, जो जीवन में अचानक और गहरे प्रभाव डालता है. जनवरी 2026 में केतु की स्थिति में होने वाला यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकता है. इस गोचर के कारण तीन राशियों के जीवन में करियर, धन और मानसिक स्थिरता से जुड़े बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को इस परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है.

केतु गोचर 2026 का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष विज्ञान में केतु को छाया ग्रह और साउथ नोड के रूप में जाना जाता है. इसका प्रभाव अक्सर अप्रत्याशित होता है, यह व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 जनवरी 2026 को केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकलकर प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे. इस चरण में केतु अपेक्षाकृत संतुलित और शुभ फल देने वाला माना जाता है, जिससे इसके सकारात्मक परिणाम बढ़ जाते हैं.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन सौभाग्य लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक उन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यवसाय या निवेश से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं. घर-परिवार का माहौल बेहतर रहेगा. मन को सुकून मिलेगा. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. लंबे समय से चले आ रहे मतभेद समाप्त हो सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से अनुकूल रहने वाला है. अचानक धन प्राप्ति या आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. नौकरी और व्यापार में नए अवसर दस्तक दे सकते हैं. पुराने निवेश अब अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. मानसिक दबाव कम होगा और सेहत में भी सुधार महसूस होगा. यह समय आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उपयुक्त है. कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिल सकती है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों पर केतु का प्रभाव आत्मबल को बढ़ाने वाला रहेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य अब पूरे हो सकते हैं. अचानक धन लाभ के संकेत भी बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में गति आएगी और पुराने प्रोजेक्ट्स फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं. रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी. यात्राओं या नए संपर्कों के माध्यम से लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं.

---- समाप्त ----
