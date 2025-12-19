Jwalamukhi Yog 2025: कल बनेगा खतरनाक ज्वालामुखी योग, इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी आफत

Jwalamukhi Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में ज्वालामुखी राजयोग बहुत ही खतरनाक और दुर्घटनापूर्ण योग माना जाता है. यह योग तब बनता है जब सूर्य, मंगल, राहु या केतु जैसे उग्र ग्रह चंद्रमा से 2वें या 12वें भाव में स्थित हो जाते हैं. इसी बीच कल प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र का संयोग बन रहा है, इस संयोग से भी ज्वालामुखी योग बनता है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस योग में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए वरना अशुभ फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि 20 दिसंबर यानी कल बनने जा रहे ज्वालामुखी योग से किन राशियों को सावधान रहना होगा.

मेष

मेष राशि वालों की आमदनी इस समय बनी रहेगी, लेकिन खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ सकते हैं. गुस्से या जल्द फायदा पाने की सोच में किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि पैसे फंसने की आशंका है.

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों का पैसा घर, गाड़ी या सुख-सुविधाओं पर ज्यादा खर्च हो सकता है. लग्जरी चीजों की खरीदारी सेविंग पर असर डाल सकती है. अगर बजट बनाकर नहीं चले, तो महीने के आखिर में पैसों की तंगी महसूस हो सकती है. अचानक आर्थिक उतार-चढ़ाव हो सकता है.

तुला

तुला राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक फैसलों का है, जो आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है. परिवार या किसी करीबी की मदद करते-करते आप अपनी आर्थिक सीमा भूल सकते हैं. पुराने कर्ज या रुके हुए पैसों को लेकर भी तनाव बढ़ सकता है. बिजनेस में पार्टनरशिप से जुड़ा विवाद भी आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों को कमाई के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे. नौकरी बदलने, साइड इनकम या किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है, वरना आर्थिक अस्थिरता आ सकती है. पुराने कर्ज को लेकर तनाव बढ़ सकता है,

कब बनेगा ज्वालामुखी योग?

द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्वालामुखी योग 20 दिसंबर को सुबह 7 बजकर 12 मिनट से शुरू होकर रात 1 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. जिस दौरान कुछ राशियों पर खतरा मंडरा रहा है.

