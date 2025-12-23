क्या किसी की बद्दुआएं लग सकती हैं? जया किशोरी ने बताया

जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचिका, भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. इनका असली नाम जया शर्मा है. राजस्थान के सुजानगढ़ से निकलकर उनके पिताजी कोलकाता में ही बस गए थे और उनका जन्म भी कोलकाता में हुआ. उन्होंने छोटी उम्र से ही भजनों और श्रीमद्भागवत कथा पढ़ने की शुरुआत कर दी थी. जया इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियोज पोस्ट करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो है जिसमें वो बता रही हैं कि क्या किसी की बद्दुआ लग सकती है?

क्या बद्दुआएं लगती हैं?

जया किशोरी से पॉडकास्ट में पूछा गया, क्या बद्दुआएं लगती हैं? इसका जवाब देते हुए जया किशोरी ने कहा, 'इंटेंशनली यदि आपने ऐसा कुछ काम किया है तो डेफिनिटली लगती हैं. आपने सोच समझ के किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो लगेगी. अब एक ये भी बात आती कि कोई बिना मतलब के आपको बद्दुआ दे रहा है क्योंकि उसको आप पसंद नहीं हो. तब क्यों लगेगी. तब भगवान खड़े हैं सामने. उसको वापस से भेजने के लिए.'

'कई बार आप देखेंगे कि कई जगहों में ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद गलत कर रहा है और फिर खुद ही विक्टिम बन रहा है क्योंकि आपने उस गलत को एक्सपोज कर दिया. आप चाहे रिलेशनशिप में देखिए, चाहे वर्क प्लेस में देखिए कि वो खुद आपके साथ गलत करेगा और फिर जब आप रिएक्ट करोगे तब वो आपको बोलेगा कि ये क्या तरीका है.'

'ये अच्छी बात नहीं है. वो ये नहीं देख रहा कि गलती उसकी है. पहले उसने ऐसी हरकतें की हैं कि आप रिएक्ट करें. तो उस रिएक्शन पर अगर कोई आपको बद्दुआएं दे रहा है तो फिर वो क्यों बद्दुआ लगेगी. फिर उसके सामने तो भगवान खड़ा है.'

'लेकिन आपने इंटेंशनल किसी को तकलीफ पहुंचाई है कि इसका बुरा हो, इसके साथ गलत हो जो कई बार हो भी जाता है. कई लोग करते हैं चाहे इंटेंशनली किसी को बेइज्जत करना है, इंटेंशनली किसी की चीजें छीनना है, तब लगेगी. ऐसे में दुआ और बद्दुआ दोनों लगती हैं.

'आप अच्छा करोगे तो वापस हम कहते हैं ना कि कर्म है घूम कर आएंगे, अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएंगे. बुरा करोगे तो भी घूम कर आएंगे. लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई जबरदस्ती आपसे जल रहा है, जबरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है.

