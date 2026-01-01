Health Rashifal 2026: सिंह राशि वालों की सेहत में दिखेगा उतार-चढ़ाव, जानें कैसा रहेगा साल 2026 में स्वास्थ्य का हाल

Health Rashifal 2026: नववर्ष 2026 का आज से आरंभ हो चुका है और सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाला साल हमारी सेहत के लिए कैसा रहेगा. क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा हो, तो जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं. साल 2026 में अलग-अलग राशियों की सेहत का हाल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए और साथ ही यह भी जानेंगे कि सामान्य रूप से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए.

साल 2026 में ग्रहों की स्थिति

जब भी किसी नए साल की शुरुआत होती है, तो ज्योतिष में उस साल की स्थिति का अनुमान मुख्य रूप से शनि और बृहस्पति के आधार पर लगाया जाता है. स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, अशांति, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों का संकेत इन्हीं दो ग्रहों से मिलता है.

अगर साल 2026 की बात करें, तो शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही स्थित रहेंगे. बीच में वे वक्री होंगे, लेकिन अंततः मीन राशि में ही बने रहेंगे. वहीं बृहस्पति की स्थिति इस साल काफी असामान्य रहने वाली है. बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे और वर्ष के दौरान मिथुन, कर्क और फिर साल के अंत तक सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस तरह बृहस्पति की चाल 2026 में बार-बार बदलती रहेगी, जिससे स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है. तो चलिए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडेय जी से जानते हैं कि, साल 2026 में कैसा रहेगा आपकी सेहत का हाल.

सभी राशियों की सेहत का हाल

मेष- मेष राशि वालों के लिए साल 2026 स्वास्थ्य के मामले में बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है. एक ओर शनि पहले ही बारहवें भाव में स्थित हैं और दूसरी ओर बृहस्पति पूरे साल अलग-अलग राशियों में भ्रमण करते रहेंगे. इन ग्रह स्थितियों का असर सीधे आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इस साल हड्डियों, नसों और आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. मानसिक रूप से भी यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

वृषभ- साल 2026 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है. अगर कोई पुरानी समस्या, खासतौर पर त्वचा या पेट से जुड़ी चल रही थी, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा. स्किन की समस्याओं में राहत मिलेगी और पाचन तंत्र पहले से बेहतर रहेगा. हालांकि, इस साल वजन बढ़ने की संभावना है, इसलिए खानपान और जीवनशैली पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें. बाहर का ज्यादा खाना, नशा या अनियमित दिनचर्या से बचें.

मिथुन- साल 2026 में मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. कभी आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे और कभी अचानक कमजोरी या बीमारी का अनुभव होगा. इस साल सबसे बड़ी परेशानी बेवजह की चिंता और मानसिक तनाव बन सकती है. पेट, लिवर, कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं.

कर्क- साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए पहले की तुलना में बेहतर रहने वाला है. इस वर्ष स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा और स्थितियां पहले से ज्यादा संतुलित होती जाएंगी. कमजोरी चिंता करना, तनाव पालना और डिप्रेशन की ओर झुकाव होता है. 2026 में आपको मानसिक चिंताओं और अवसाद से काफी हद तक राहत मिलेगी. मानसिक रूप से आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे.

सिंह- सिंह राशि वालों पर अष्टम ढैया का प्रभाव रहेगा. साथ ही, राहु और बृहस्पति की स्थिति भी उतार-चढ़ाव वाली है. ऐसे में साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहने का साल है. इस वर्ष पेट, लिवर, हड्डियों और नसों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. चोट-चपेट के कारण हड्डियों में दिक्कत आने की भी संभावना बनी रहेगी. हृदय और रक्तचाप पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

कन्या- साल 2026 भी सेहत के लिहाज से मिला-जुला नजर आ रहा है. कुछ क्षेत्रों में सुधार होगा, जबकि कुछ मामलों में सावधानी की जरूरत रहेगी. हृदय, आंतों और पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देना होगा. बार-बार बुखार या संक्रमण की समस्या हो सकती है. यदि बुखार लंबे समय तक बना रहे, तो टाइफाइड जैसी स्थितियों को नजरअंदाज न करें. इसके अलावा वजन बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है. मोटापा इस साल कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है. खानपान और जीवनशैली पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.

तुला- यदि आपकी राशि तुला है, तो 2026 में आपकी सेहत 2025 की तुलना में ज्यादा मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी और शरीर पहले से बेहतर महसूस करेगा. हालांकि, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं, खासकर कमर और पीठ का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा. वाहन चलाते समय या साइकिल चलाते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका है और उसका असर हड्डियों पर पड़ सकता है.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 में स्वास्थ्य की स्थिति औसत रहने वाली है. कोई बड़ी बीमारी का योग तो नहीं दिख रहा, लेकिन छोटी-छोटी परेशानियां साल भर आती-जाती रह सकती हैं. कभी स्किन की समस्या, कभी पाचन बिगड़ना, कभी बाल झड़ना या जोड़ों में दर्द जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. इस साल आपको खास ध्यान अपने मानसिक तनाव पर देना होगा. पारिवारिक कारणों, वैवाहिक जीवन, करियर और पैसों को लेकर मन में चिंता बढ़ सकती है, जिससे मानसिक दबाव और बेचैनी रह सकती है.

धनु- धनु राशि वालों के लिए साल 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौती पूर्ण रह सकता है. शनि अनुकूल नहीं हैं, राहु भी कुछ समय बाद परेशानी दे सकते हैं और बृहस्पति उतार-चढ़ाव की स्थिति बनाएंगे. ऐसे में सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. इस साल आपको छाती, हृदय और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं का विशेष ध्यान रखना होगा. धनु राशि की महिलाओं को खास तौर पर अपनी छाती और रक्तचाप पर नियंत्रण रखना चाहिए.

मकर- पिछला साल मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिहाज से खास अच्छा नहीं रहा. अचानक आई परेशानियों ने आपको काफी मानसिक दबाव में रखा. लेकिन साल 2026 में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है. शनि की कृपा से आपकी सेहत में पहले की तुलना में सुधार आएगा और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने लगेगी. खास तौर पर त्वचा और आंखों से जुड़ी जो परेशानियां आपको पहले रही हैं, उनमें इस साल अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है.

कुंभ- पिछले कुछ समय से कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कमजोर चल रहा है और शनि की साढ़ेसाती उतरती अवस्था में है, इसलिए साल 2026 में सेहत औसत रहने वाली है. इस साल छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है. मोटापा बढ़ने, ब्लड प्रेशर और पेट से जुड़ी परेशानियों की आशंका है. आलस्य और लापरवाही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है.

मीन- मीन राशि वालों को साल 2026 में स्वास्थ्य को लेकर खास सतर्क रहने की जरूरत है. इस साल अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने की संभावना बन रही है. यह जरूरी नहीं कि बीमारी लंबे समय तक चले, लेकिन अचानक परेशानी आपको परेशान कर सकती है. हड्डियों, नसों और चोट-चपेट से जुड़ी समस्याओं से बचाव जरूरी होगा.

---- समाप्त ----