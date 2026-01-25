Laxmi Narayan Yog 2026: कुंभ राशि में होने वाला है शुक्र गोचर, 5 राशियों के लिए बन रहा है धन, वैभव और करियर का महासंयोग

Shukra Gochar 2026: फरवरी 2026 में शुक्र ग्रह अपनी चाल बदलते हुए शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. यह गोचर 6 फरवरी 2026 को होगा. इससे पहले 3 फरवरी को बुध भी कुंभ राशि में आ चुके होंगे. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा.

इस शुभ योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा और जीवन में समृद्धि बढ़ेगी. शुक्र प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का कारक है, इसलिए इस गोचर के दौरान रिश्तों में मधुरता और वैवाहिक जीवन में संतुलन देखने को मिलेगा.इस विशेष गोचर का लाभ मेष, सिंह समेत 5 राशियों को खास तौर पर मिलेगा. इन राशियों के जातकों को करियर में नई ऊंचाइयां, आर्थिक मजबूती और भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है.

मेष राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव

शुक्र का गोचर आपकी राशि के ग्यारहवें भाव में होगा, जिससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. इस समय धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं . करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासतौर पर फायदेमंद रहेगा, प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाएंगे.यह अवधि सिर्फ कमाई ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए बचत करने के लिहाज से भी शुभ है. पारिवारिक जीवन में हल्की-फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से स्थितियां संभल जाएंगी. प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आठवें भाव में होगा. इस दौरान आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है. पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे.करियर के लिहाज से यह समय सकारात्मक रहेगा. व्यापारियों को अच्छा लाभ हो सकता है. शेयर बाजार या निवेश से जुड़े लोगों के लिए भी यह गोचर शुभ संकेत दे रहा है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है.

सिंह राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव

सिंह राशि के जातकों के सातवें भाव में शुक्र का प्रवेश होगा. इस दौरान दांपत्य जीवन में सुख और संतुलन बना रहेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. जीवन में आराम व सुविधाएं बढ़ेंगी.करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग हैं. व्यापारियों की आय में बढ़ोतरी होगी .बचत भी मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मकर राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव

मकर राशि के जातकों के दूसरे भाव में शुक्र गोचर करेंगे, जिससे आपकी वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. इस समय आप पहले से अधिक रोमांटिक और भावुक नजर आ सकते हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. प्रमोशन या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं. व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का है. आप अपनी कई पुरानी इच्छाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने का भी मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव

कुंभ राशि के जातकों के लग्न भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान आप अपने भविष्य और प्रगति को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित रहेंगे. नौकरी में बदलाव या नए अवसर मिलने की संभावना है.

परिवार से जुड़ी जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के स्रोत भी मजबूत रहेंगे. करियर में नए अवसर मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है. इस समय आप जो भी कमाएंगे, उसका बड़ा हिस्सा परिवार की खुशियों पर खर्च करेंगे. जीवनसाथी से खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मजबूती आएगी .

