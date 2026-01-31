scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

February Rashifal 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा फरवरी

फरवरी माह की शुरुआत माघ पूर्णिमा से हो रही है. महीने की पहली तारीख को शुक्र ग्रह भी उदय हो रहा है. मकर राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है. इस महीने चार बड़े ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु मौजूद है. आइए जानते हैं कि ग्रहों की ऐसी चाल फरवरी में सभी राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है.

Advertisement
X
जानें, आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना. (Photo: ITG)
जानें, आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना. (Photo: ITG)

Masik Rashifal February 2026: साल का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला है. इस महीने की शुरुआत माघ पूर्णिमा से हो रही है. इस दिन धन, वैभव के कारक शुक्र ग्रह भी उदयवान होने वाले हैं. ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो फरवरी की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह मकर राशि में बैठे हुए हैं. लेकिन एक के बाद एक ये चारों ग्रह शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां राहु पहले से विद्यमान है. ऐसे में फरवरी का महीना कुछ राशियों को अच्छे परिणाम देगा. तो कुछ को बहुत सावधानी से काम लेना होगा. आइए जानते हैं कि फरवरी का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Mesh Rashi)
मेष राशि वालों के लिए फरवरी सकारात्मक रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत साफ नजर आएगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट दिखेंगे. व्यापारियों को मुनाफे के मौके मिल सकते हैं. हालांकि घर-परिवार में छोटी-मोटी बातों पर तनाव बन सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक रूप से ठीक रहेगा. लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो करियर या व्यापार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. नौकरी में ट्रांसफर संभव है. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, लेकिन आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ने से बचना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Shukra Rahu 2026
राहु-शुक्र की युति! 2 मार्च तक इन 3 राशियों पर मंडराएगा आफत
weekly rashifal
फरवरी में लक्ष्मी नारायण राजयोग, कुंभ सहित इन 4 राशियों के लिए लकी पहला सप्ताह
मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
magh purnima 2026 rashifal
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं ये 4 राशियां, माघ पूर्णिमा से शुरू होगा गोल्डन टाइम

मिथुन राशि (Mithun Rashi)
मिथुन राशि वालों को फरवरी में लगातार प्रयास करते रहना होगा. काम में उतार-चढ़ाव के बाद स्थान परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. छात्रों के लिए यह महीना मेहनत की परीक्षा का है, लेकिन प्रयास सफल रहेंगे. परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है.

Advertisement

कर्क राशि (Kark Rashi)
कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी मिला-जुला रहेगा. नौकरी में दबाव रहेगा, लेकिन पदोन्नति की संभावना भी बन रही है. व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभ दे सकती हैं, खासकर विदेशी संपर्कों से. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, छोटी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है.

सिंह राशि (Singh Rashi)
सिंह राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से समय अच्छा है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. हालांकि आर्थिक मोर्चे पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. पढ़ाई कर रहे छात्रों को रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
कन्या राशि के जातकों को फरवरी में स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा. खासकर पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. काम का दबाव बढ़ेगा. लेकिन व्यापार में लंबी अवधि की योजनाएं भविष्य में फायदा दिलाएंगी.

तुला राशि (Tula Rashi)
तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. जीवनसाथी के माध्यम से लाभ के योग हैं. खर्च कम होंगे और आय बढ़ सकती है. नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन लापरवाही नुकसान भी करा सकती है. व्यापार में तरक्की के संकेत मजबूत हैं.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)
फरवरी की शुरुआत वृश्चिक राशि वालों के लिए ऊर्जा से भरी रहेगी. साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. छोटी यात्राएं होंगी और कम समय में कई काम पूरे करने की क्षमता बढ़ेगी. व्यापारी जोखिम लेने का मन बना सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों को नजरअंदाज न करें.

Advertisement

धनु राशि (Dhanu Rashi)
धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ व्यवहार में संयम रखना होगा. व्यापारियों के लिए महीना अच्छा है. प्रेम जीवन की शुरुआत सामान्य रहेगी. नौकरी में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन सही संवाद से स्थितियां संभल सकती हैं.

मकर राशि (Makar Rashi)
मकर राशि वालों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिससे पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा. वेतन बढ़ने की संभावना है. नौकरी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी सहयोग कर सकते हैं. व्यापार में कानूनी मामलों को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)
कुंभ राशि के लोगों के लिए फरवरी में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में प्रयास के बाद सफलता मिलेगी. नौकरी में भागदौड़ ज्यादा रहेगी और काम का दबाव मानसिक थकान दे सकता है. हालांकि धन की स्थिति ठीक रहेगी. व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और आय में वृद्धि संभव है.

मीन राशि (Meen Rashi)
मीन राशि वालों को फरवरी में मेहनत पर पूरा फोकस करना होगा. व्यापार में लंबी अवधि की रणनीति फायदेमंद रहेगी. कार्यस्थल पर आपकी तारीफ होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement