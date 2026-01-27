scorecardresearch
 
February 2026 Grah Gochar Yog: फरवरी में शुक्रादित्य समेत बनेंगे ये शुभ योग, इन 3 राशियों को होगा पैसों से जुड़ा फायदा

February 2026 Grah Gochar: फरवरी 2026 में ग्रहों के गोचर से चार राजयोग बनेंगे जिसमें लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य, आदित्य मंगल और बुधादित्य राजयोग हैं. ये योग कई राशियों को आर्थिक लाभ कराएंगे.

फरवरी में लक्ष्मी नारायण समेत ये बनेंगे शुभ योग (Photo: ITG)
February 2026 Grah Gochar: कुछ ही दिनों में फरवरी का महीना शुरू होने वाला है. पंचांग के अनुसार, फरवरी के महीने में कई बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं. इन ग्रहों की चाल से एक नहीं, बल्कि चार शक्तिशाली राजयोग बनेंगे, जिनका असर आम लोगों के जीवन के साथ-साथ देश और दुनिया पर भी दिख सकता है. इस दौरान लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, आदित्य मंगल राजयोग और बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा. सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के मेल से बनने वाले ये योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं. खास बात यह है कि इन चार राजयोगों के बनने से कुछ लोगों के जीवन में सुनहरा दौर शुरू होने के संकेत हैं और धन-संपत्ति में अच्छी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं, किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है.

मेष राशि 
मेष राशि वालों के लिए फरवरी का समय खास हो सकता है. चारों राजयोग आपकी आय के भाव में बन रहे हैं, जिससे कमाई में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. आप कोई नया काम या कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं. बिजनेस में बड़ी डील मिलने की संभावना है. पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. निवेश से लाभ होने के संकेत हैं और इस दौरान शेयर बाजार या अन्य माध्यमों से भी फायदा मिल सकता है.

कन्या राशि 
कन्या राशि के जातकों के लिए चार राजयोग बनना फायदेमंद रह सकता है. ये योग आपकी कुंडली के छठे भाव में बन रहे हैं, जिससे कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ सकती है. जिस काम के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, उसमें अब सफलता मिलने की संभावना है. इस दौरान पैसों से जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकता है. अचानक धन मिलने के भी योग बन रहे हैं.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए चार राजयोग बनना शुभ संकेत दे रहा है. ये योग आपकी लग्न में बन रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा. काम करने के तरीके में सुधार आएगा और लोग आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और आपकी कई इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
