Eclipse 2026: 2026 में सूर्य और चंद्र ग्रहण का इन राशियों पर रहेगा नकारात्मक प्रभाव, न करें ये एक गलती

Surya-Chandra Grahan Kab lgega 2026: साल 2026 में पड़ने वाले पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण न सिर्फ खगोलीय घटना है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी इन्हें खतरनाक माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण-चंद्र ग्रहण कब लगेगा और इन दोनों ग्रहण से किन राशियों को सावधान रहना होगा.

साल 2026 में सूर्य-चंद्र ग्रहण से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: Pixabay)
Surya-Chandra Grahan Kab lgega 2026: नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नए वर्ष के आगाज के साथ ही त्योहारों और पर्वों ने दस्तक दे दी है. वहीं, फरवरी 2026 में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बाद मार्च में साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा. वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण बहुत ही खतरनाक खगोलीय घटना है, जो कि मानव जीवन और देश-दुनिया पर अपना सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डालती है. तो आइए आज हम आपको नए साल 2026 के सभी ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे  ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है. 

पहला सूर्य ग्रहण 2026- 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगेगा. जो कि शनि की राशि कुंभ और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा. यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा.

पहला चंद्र ग्रहण 2026- 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगेगा. यह ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा, जो कि कन्या राशि में लगेगा. 

इन राशियों के लिए अशुभ रहेगा साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण-

सिंह- सिंह राशि वालों के लिए पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण मानसिक तनाव और निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकता है. करियर में अचानक बदलाव हो सकता है. वरिष्ठों से मतभेद की स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत होगी. 

कन्या- कन्या राशि पर ग्रहण का प्रभाव पारिवारिक और भावनात्मक जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकता है. रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है. धन से जुड़े मामलों में नुकसान की आशंका रहेगी. इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.

तुला- तुला राशि वालों के लिए ग्रहण करियर और मान-सम्मान पर असर डाल सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. वाहन, यात्रा और निवेश से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरूरी है.

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण आर्थिक दबाव और भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है. बिना सोचे-समझे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. इस समय धैर्य रखना और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करना ही बेहतर रहेगा.

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें

- ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करें और मंत्र जाप करें, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव का नाम जप आदि.

- मन को शांत रखने के लिए ध्यान और साधना करें.

- ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है.

- ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें. 

- धन का लेन-देन, निवेश या बड़े फैसले टाल दें. 

- गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए.

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा. यह ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक क्षेत्र, स्पेन, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों और क्षेत्रों में दिखाई देगा.

साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण

वहीं 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव मीन राशि पर अधिक माना जा रहा है. इस दौरान मीन राशि वालों को मानसिक असमंजस और फैसले लेने में उलझन महसूस हो सकती है. पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा. रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है, हालांकि आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है. ध्यान, पूजा और आत्मचिंतन करने से मन को शांति मिलेगी.

---- समाप्त ----
