Dhan Shakti Rajyog 2026: 23 फरवरी को बनेगा धनशक्ति राजयोग! होगी मंगल शुक्र की युति, ये हैं लकी राशियां

Dhan Shakti Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में जब दो प्रभावशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो उसका असर खास माना जाता है. 23 फरवरी को मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसी राशि में पहले से शुक्र ग्रह मौजूद हैं. मंगल ऊर्जा और साहस के कारक माने जाते हैं, जबकि शुक्र धन, सुख और वैभव से जुड़े हैं. इन दोनों की युति से धनशक्ति राजयोग बनने की स्थिति बन रही है. माना जा रहा है कि इसका असर कुछ राशियों के लिए आर्थिक उन्नति और सम्मान में वृद्धि के रूप में दिख सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस योग से फायदा मिलने की संभावना है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. पढ़ाई करने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है. यात्रा के अवसर बन सकते हैं, खासकर लंबी या विदेश से जुड़ी यात्रा. करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है.

वृश्चिक राशि

इस राशि के जातकों को सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा. माता से सहयोग या लाभ मिलने की संभावना है. मानसिक शांति का अनुभव होगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय धन से जुड़े मामलों में अच्छा संकेत दे रहा है. अचानक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं. आय के नए साधन खुल सकते हैं. आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा, जिससे नौकरी या व्यापार में फायदा होगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कुंभ राशि

यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सीधा आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा. आत्मविश्वास बढ़ सकता है और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. करियर में नई पहचान बन सकती है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता रहेगी. जीवन में संतुलन बना रहेगा.

