Chaturgrahi Yog 2026: 13 फरवरी को बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग, इन 3 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

Chaturgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. यह पिता, आत्मा, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है. सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं और इसका असर न केवल हर राशि पर पड़ता है बल्कि समाज और देश-दुनिया पर भी देखा जा सकता है. इस बार 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि में पहले से ही बुध, शुक्र और राहु मौजूद हैं. इस चारों ग्रहों की युति से ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग बन रहा है. जबकि, सूर्य और राहु का संयोग ग्रहण योग भी बना रहा है. चतुर्ग्रही योग का फायदा कुछ राशियों को कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है. यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है. तो आइए जानते हैं कि चतुर्ग्रही योग से किन राशियों को फायदा होगा.
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा. दशम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति बनने से नौकरी और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. आपके काम में मन लगेगा. अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं नई जिम्मेदारी दे सकते हैं. इस दौरान काम से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को भी लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह योग पंचम भाव में बन रहा है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. कला या रचनात्मक काम से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत रहेंगे. कहीं घूमने-फिरने का मौका भी बन सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह योग तीसरे भाव में बन रहा है. इससे आपके किए गए प्रयासों का पूरा लाभ मिल सकता है. करियर में तरक्की और मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं. भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए शादी का प्रस्ताव आने की संभावना है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. ऊर्जावान महसूस करेंगे.