Chaturgrahi Yog New Year: सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र... चतुर्ग्रही योग में आएगा 2026, 3 राशियों को होगा बंपर लाभ

Chaturgrahi Yog New Year: ज्योतिष गणना के अनुसार 2026 का आगाज एक दुर्लभ चतुर्ग्रही योग में होगा. साल के पहले दिन सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र धनु राशि में एक साथ मौजूद होंगे. 29 दिसंबर को बुध के गोचर से यह योग बनेगा, जो नए साल में तीन राशियों के लिए शुभ और लाभकारी माना जा रहा है.

2026 की शरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह धनु राशि में एक साथ स्थित होंगे. (Photo: ITG)
2026 की शरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह धनु राशि में एक साथ स्थित होंगे. (Photo: ITG)

Chaturgrahi Yog New Year: नए साल 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास नजर आ रही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत एक बड़े ही दुर्लभ संयोग में होने जा रही है. साल की पहली ही तारीख को चतुर्ग्रही योग रहेगा. इस दिन सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह धनु राशि में एकसाथ स्थित होंगे. सूर्य, मंगल और शुक्र तो धनु राशि में पहले से विराजमान हैं. अब 29 दिसंबर को बुध भी इस राशि में गोचर करेगा. नए साल का शुभारंभ इसी चतुर्ग्रही योग में होगा, जो कि तीन राशियों को लाभ देगा.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने मिलेंगे. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में प्रगति संभव है. मान-सम्मान बढ़ेगा और निजी रिश्तों में मधुरता आएगी. निवेश या बड़े फैसले लेने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है. इस दौरान आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं. लंबे समय से रुके काम गति पकड़ सकते हैं. साझेदारी के काम में ज्यादा लाभ मिलेगा. धैर्य और संयम के साथ किए गए प्रयास सफल रहेंगे.

तुला राशि
नए साल 2026 की शुरुआत में तुला राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. करियर या व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. धन से जुड़ा कोई विवाद समाप्त होगा. पारिवारिक और पेशेवर जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएंगे. रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

धनु राशि
धनु राशि में आर्थिक हालात बेहतर होने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से चली आ रही पैसों की परेशानी बहुत जल्द दूर हो सकती है. शिक्षा, नौकरी और व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे. लाभ, मुनाफे में वृद्धि के संकेत हैं. प्रेम और वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा. घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. लक्ष्यों पर फोकस करने और नई योजनाओं पर ध्यान देने से बहुत लाभ मिलेगा. निवेश लाभ देंगे. कार्यों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और जोखिमों से बचाव बना रहेगा.

---- समाप्त ----
