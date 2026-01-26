scorecardresearch
 
Chaturgrahi Rajyog February 2026: फरवरी में कुंभ राशि में बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग, इन 3 राशियों की पलट जाएगी किस्मत

Chaturgrahi Rajyog February 2026: फरवरी 2026 में कुंभ राशि में एक साथ कई ग्रह सक्रिय होंगे, जिसमें बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र हैं. कुंभ राशि में इन चारों ग्रहों के एक साथ आने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा, जिससे कई राशियों को लाभ होगा.

नए साल पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एकसाथ मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाने वाले हैं. (Photo: Pixabay)
Chaturgrahi Rajyog February 2026: फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है. इस दौरान एक साथ कई ग्रह कुंभ राशि में सक्रिय होंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, कुंभ राशि में पहले से राहु मौजूद हैं और ऊपर से शनि की उतरती साढ़ेसाती का प्रभाव भी चल रहा है. फरवरी की शुरुआत में बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इसके बाद सूर्य, मंगल और शुक्र भी क्रमशः कुंभ राशि में आ जाएंगे. यानी एक ही समय में चार प्रमुख ग्रहों की मौजूदगी कई नए योग बनाएगी.

इस ग्रह स्थिति का असर हर राशि पर अलग-अलग तरह से पड़ेगा. कुछ लोगों को धन और करियर में फायदा मिल सकता है, तो कुछ के लिए कामकाज में रुकावटें भी आ सकती हैं. कई मामलों में मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि शनि का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इससे पहले सभी ग्रह मकर राशि में थे, लेकिन अब उनका केंद्र कुंभ राशि बन गया है, जिससे समीकरण बदल रहे हैं.

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. कामकाज में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और नेतृत्व से जुड़ी भूमिका मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को नई पहचान मिल सकती है, वहीं व्यापार करने वालों के लिए भी अच्छे मौके बनेंगे. निवेश से जुड़ी योजनाएं लाभ दे सकती हैं और पुराने फैसलों का अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं. 

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी राहत लेकर आ सकती है. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे गति आएगी. कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या उधार चुकता होने के योग बनेंगे. नौकरी और व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों से लाभ के संकेत हैं. इस दौरान किसी बड़ी चीज की खरीदारी का मन भी बन सकता है. 

कुंभ

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह महीना निर्णायक साबित हो सकता है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो लगातार मेहनत करेंगे. आर्थिक स्थिति में पहले जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई होने के संकेत हैं. धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से इस समय का पूरा लाभ उठाया जा सकता है. 

---- समाप्त ----
