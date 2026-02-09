Chandrama Gochar 2026: 10 फरवरी को वृश्चिक में नीच होंगे चंद्रमा, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क!

Chandrama Gochar 2026: ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और सेहत का कारक माना जाता है. जब यह मजबूत स्थिति में होता है तो मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता देता है, लेकिन कमजोर अवस्था में कुछ उतार-चढ़ाव भी ला सकता है. फरवरी 2026 में 10 फरवरी यानी कल रात करीब 1 बजकर 11 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए, कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी रखने की जरूरत हो सकती है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष राशि

मेष राशि के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होगा, जिससे अचानक सेहत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा. इस समय पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. इसलिए, खानपान हल्का रखें. पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें. किसी भी तरह का निवेश सोच-समझकर करें. छोटी सी लापरवाही भी नुकसान दे सकती है. किसी नए काम की शुरुआत न करें. नियमित रूप से चंद्र मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति बनी रह सकती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में आएंगे. यह भाव विरोधियों और स्वास्थ्य से संबंधित होता है. ऑफिस या कार्यक्षेत्र में विवादों से दूर रहना समझदारी होगी. सर्दी-जुकाम या हल्की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए मौसम का ध्यान रखें. बेवजह खर्च करने से बचें और पैसों का लेन-देन सोचकर करें. शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी माना गया है.

धनु राशि

धनु राशि के लिए चंद्रमा बारहवें भाव में गोचर करेंगे. इस समय मानसिक बेचैनी या अनावश्यक चिंताएं बढ़ सकती हैं. कोई काम बनते-बनते रुक भी सकता है, इसलिए धैर्य रखें. यात्रा के दौरान सामान का ध्यान रखें और उधार देने-लेने से बचें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें. दूध या दही का दान करना आपके लिए शुभ माना गया है.

