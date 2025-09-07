Chandra Grahan 2025: आज भारत में इतने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण, नोट कर लें सबसे मुख्य चरण की टाइमिंग

Chandra Grahan 2025: रविवार, 7 सितंबर यानी आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों से जा सकता है. भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा यह ग्रहण पूर्ण होगा. इसी वजह से इस ग्रहण को खग्रास चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा.

आज लगने वाला चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में लगेगा. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगना खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है. सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब चंद्रग्रहण लगता है. तो चलिए जानते हैं कि आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर में शुरू होगा और कितने बजे से चंद्र ग्रहण लगेगा.

चंद्र ग्रहण का समय (Chandra Grahan 2025 Timing)

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर यानी आज रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू हो जाएगा और देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा, उस समय इस ग्रहण की हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी, जिसे चंद्र ग्रहण की पेनब्रा स्टेज कहा जाता है. चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल रात 8 बजकर 59 मिनट से शुरू हो जाएगा, मुख्य चरण रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगा और मोक्ष काल इसका रात 2 बजकर 24 मिनट पर होगा. यानी भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी.

चंद्र ग्रहण के सूतक काल की टाइमिंग (Chandra Grahan 2025 sutak timings)

यह चंद्र ग्रहण आज भारत में भी दृश्यमान होगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. आज रात लगने जा रहा खग्रास चंद्र ग्रहण चूंकि रात 9 बजकर 58 मिनट पर लग रहा है इसलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले 7 सितंबर यानी आज दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगा.

कहां कहां दिखेगा ये चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2025 When and where to watch)

यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा देगा. इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें (Chandra Grahan 2025 dos and donts)

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें

1. चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध न करें, क्रोध करने से अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं.

2. चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण न करें. साथ ही पूजा पाठ करना भी वर्जित माना जाता है.

3. चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या श्मशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए. इस दौरान नकारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा हावी रहती हैं.

4. चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है.

5. ग्रहण की अवधि में पति-पत्‍नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए. ऐसा करने से आपके घर की सुख-शांति खराब हो सकती है.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें (Precaution during Chandra grahan)

1. चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, जो कि दस गुना फलदायी माना जाता है.

2. चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके, गरीबों का दान देना चाहिए.

3. चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए. ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है.

4. ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरत मंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है.

चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं रखें इस बातों का ध्यान

1. चंद्रग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.

2. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने या खाने से बचना चाहिए.

3. गर्भवती महिलाएं भूलकर भी चाकू-कैंची या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

---- समाप्त ----