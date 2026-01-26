Budh Vakri 2026 Rashifal: 26 फरवरी को बुध होंगे वक्री! अगले 23 दिनों तक इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ

Budh Vakri 2026 Rashifal: ज्योतिष में बुध को समझ, ज्ञान, बुद्धि और सोच-विचार का कारकग्रह माना जाता है. जब बुध अपनी चाल उलटी करते हैं, यानी वक्री होते हैं, तो व्यक्ति पुराने फैसलों, अधूरे कामों और पहले की योजनाओं पर फिर से विचार करने लगता है. इस समय कई बार बीती बातें दोबारा सामने आती हैं. खास बात यह है कि वक्री अवस्था में बुध की प्रभावशक्ति कम नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती है. इसलिए हर बार वक्री बुध को नकारात्मक मानना सही नहीं होता.

फरवरी 2026 में बुध 26 तारीख से करीब 23 दिनों तक वक्री रहेंगे और 21 मार्च को फिर से सीधी चाल में लौट आएंगे. इस दौरान बुध की चाल कुछ राशियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है. इन राशियों के लोगों को काम, करियर और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं और धन से जुड़े लाभ भी होने की संभावना है.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से राहत देने वाला हो सकता है. व्यापार में पुराने सौदे अचानक फायदा पहुंचा सकते हैं. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर किए गए हों तो लाभ मिलेगा. घर-परिवार में पैसों को लेकर स्थिरता आएगी. बोलचाल में मिठास बढ़ेगी, जिससे रिश्ते बेहतर होंगे. करियर में धीमी लेकिन मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी. जमीन, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई अटका मामला आगे बढ़ सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय काफी उपयोगी रहेगा. सोचने की क्षमता तेज होगी और पुराने अधूरे काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे. करियर में जो मौके पहले छूट गए थे, वे फिर से सामने आ सकते हैं. व्यापार में पहले किया गया निवेश अब फायदा दे सकता है. बातचीत करने की कला मजबूत होगी, जिससे काम बनते नजर आएंगे. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी और पहले लिया गया कोई फैसला आगे चलकर बड़ी उपलब्धि दिला सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए वक्री बुध सकारात्मक बदलाव ला सकता है. इस दौरान खुद का मूल्यांकन करने की समझ बढ़ेगी. नौकरी में भरोसेमंद जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा. पढ़ाई, लेखन, शोध, अकाउंट्स या शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. पुराने संपर्क या क्लाइंट दोबारा लाभ का कारण बनेंगे. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में भी सफलता के संकेत हैं.

तुला राशि

तुला राशि के लिए वक्री बुध नए मौके लेकर आ सकता है. साझेदारी में किए जा रहे काम से लाभ होने की संभावना है. कानूनी या कागजी मामलों में सफलता मिल सकती है. कहीं फंसा हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं. फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी. कला, मीडिया, लेखन और संचार से जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है. दूर जगह या विदेश से जुड़े अवसर भी फायदा दिला सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नए विचारों और नए रास्तों का संकेत दे रहा है. करियर में पुरानी योजनाएं फिर से शुरू हो सकती हैं. तकनीक, आईटी, डेटा या विश्लेषण से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिलेंगे. आमदनी में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. दोस्तों और नेटवर्क के जरिए लाभ मिलने की संभावना है. इस दौरान बनाई गई योजनाएं भविष्य में लंबे समय तक फायदा देने वाली साबित हो सकती हैं.

