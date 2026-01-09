Budh vakri: 2026 में 3 बार वक्री होंगे बुद्धि के दाता बुध, इन राशियों को हर क्षेत्र में होगा जबरदस्त फायदा

Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का सीधा असर व्यक्ति की किस्मत, सोच और फैसलों पर पड़ता है . साल 2026 कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह तीन बार वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे. कुल मिलाकर बुध लगभग 69 दिनों तक वक्री रहेंगे. बुध को बुद्धि, स्मरण शक्ति, शिक्षा, लेखन, वाणी, गणितीय कौशल, व्यापार, शेयर मार्केट, सट्टा और अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारक माना जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध की वक्री चाल जहां कुछ लोगों को सावधानी बरतने का संकेत देती है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह अचानक धन लाभ, लॉटरी, सट्टा और निवेश में बड़ा फायदा दिलाने वाली साबित हो सकती है. आइए जानते हैं वे कौन-सी 3 राशियां हैं जिनकी किस्मत बुध वक्री 2026 में चमक सकती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, इसलिए बुध वक्री का प्रभाव इस राशि पर सबसे गहरा रहेगा. इस दौरान आपकी रणनीतिक सोच और गणनात्मक क्षमता बेहद मजबूत होगी. सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी भी तरह के जोखिम वाले निवेश में आपको अचानक लाभ मिल सकता है. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने के भी योग हैं. व्यापारियों के लिए यह समय नए सौदों और कम्युनिकेशन-आधारित कामों में सफलता दिलाने वाला रहेगा.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए बुध वक्री 2026 धन संचय और किस्मत का खेल लेकर आ सकता है. खासतौर पर जिन लोगों की रुचि सट्टा, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग में है, उन्हें अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी . सही समय पर लिया गया फैसला आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को बोनस या अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए बुध वक्री काल अप्रत्याशित धन लाभ का संकेत दे रहा है. इस दौरान सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो या शेयर बाजार से जुड़े फैसले लाभ दे सकते हैं, बशर्ते सोच-समझकर कदम उठाया जाए. आपकी तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी. व्यापार में नए प्रयोग सफल होंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बनेगी.

