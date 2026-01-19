scorecardresearch
 
Budh Rajyog 2026: बुध ने बनाए 2 शक्तिशाली राजयोग, इन 3 राशियों को होने वाला है धन लाभ

इस समय मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है. यहां बुध के कारण बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण दो शुभ राजयोग बन रहे हैं. ज्योतिषविदों के अनुसार, ये शुभ राजयोग तीन राशियों को धन-संपत्ति, सफलता और उन्नति दिलाने वाले साबित हो सकते हैं.

बुध ने सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य और शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण किया है.
बुध ने सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य और शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण किया है.

Budh Rajyog 2026: इस समय मकर राशि में चार ग्रह एक साथ विराजमान हैं. सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एकसाथ इस राशि में बैठे हुए हैं. ऐसे में बुध ने यहां एक नहीं, बल्कि दो-दो शुभ राजयोग का निर्माण किया है. ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध ने सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य और शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण किया है. इस राशि में बुध 3 फरवरी तक रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि ये दो शक्तिशाली राजयोग तीन राशियों को जबरदस्त लाभ देने वाले हैं.

वृषभ राशि
लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है. ऐसे में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. करियर, धन और निजी जीवन तीनों ही मोर्चों पर लाभ की संभावना बनेगी. नौकरी-कारोबार में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. लंबे समय से प्रमोशन-इन्क्रीमेंट का इंतजार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. धन की आवक बढ़ेगी. रुपए-पैसे का लाभ होगा. कर्ज-उधार में फंसा पैसा वापस लौटेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पति-पत्नी के बीच चल रही अनबन दूर होगी.

वृश्चिक राशि
बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग वृश्चिक राशि वालों को भी लाभ देंगे. आपके प्रयासों में तेजी आने वाली है. आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों में लाभ की संभावना अधिक रहेगी. नई नौकरी या नया व्यापार शुरू करने वालों के लिए समय अच्छा दिख रहा है. आपको अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं. ये शुभ योग बने रहने तक आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और बचत में भी वृद्धि होगी. रोग-बीमारियों से राहत मिलेगी.

मकर राशि
मकर राशि के लग्न भाव में यह शुभ योग बन रहे हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों को ही इसका सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है. अधूरे पड़े कार्यों में गति आएगी. धन-संपत्ति में तेजी से वृद्धि हो सकती है. आकस्मिक धन लाभ और बचत संभव है. समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में काम करेंगे. आपको खूब मान-सम्मान बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग भी दिख रहे हैं. व्यापार में अच्छा मुनाफा संभव है. सुनियोजित रणनीतियों से आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे.

