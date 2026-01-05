scorecardresearch
 
Budh Nakshatra Parivartan 2026: 7 जनवरी को बुध करेंगे शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ

Budh Nakshatra Parivartan 2026: 7 जनवरी को होने जा रहा बुध का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही विशेष माना जा रहा है. इस दौरान करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिति में सुधार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करेगी. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके जीवन में बुध के नक्षत्र परिवर्तन से अच्छे दिन आने वाले हैं.

नए साल की शुरुआत में होगा बुध नक्षत्र परिवर्तन जिससे कुछ राशियां होंगी मालामाल. (Photo: Pixabay)
Budh Nakshatra Parivartan 2026: जनवरी 2026 की शुरुआत में बुध ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. 7 जनवरी 2026 को बुध शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष के अनुसार, बुध बुद्धि, व्यापार, संवाद और करियर से जुड़े फल देते हैं. ऐसे में उनका नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. इस गोचर के दौरान कुछ लोगों को करियर में तरक्की के संकेत मिलेंगे, वहीं आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह बदलाव शुभ साबित हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभ के रास्ते खोल सकता है. इस समय आप अपने विरोधियों से आगे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे. नौकरी और व्यापार में मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है. कुछ लोगों को आमदनी बढ़ाने के नए मौके भी मिल सकते हैं. सेहत को लेकर स्थिति संतोषजनक रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा. पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा. कुछ जातक इस दौरान अपने जीवनसाथी के साथ यात्रा का प्लान भी बना सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, वे अब पूरे होने लगेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपसी समझ बेहतर होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पहले दिया गया पैसा वापस मिलने की संभावना है. पढ़ाई और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी धनु राशि के जातकों को सफलता मिल सकती है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर मेहनत का फल दिलाने वाला माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से किए गए प्रयास अब रंग ला सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों, खासकर बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे कामकाज में लाभ मिलेगा. परिवार में बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. 

