Budh Nakshatra Gochar 2026: 7 जनवरी से चमकेगा इन राशियों का भाग्य! 10 साल बाद बुध करेंगे शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश

Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध के नक्षत्र बदलते ही कुछ राशियों की किस्मत बदलने वाली है. 7 जनवरी के बाद उन लकी राशियों के जीवन में धन और करियर से जुड़े फैसलों में तेजी आएगी. तो चलिए जानते हैं उन शुभ राशियों के बारे में.

बुध नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: Pixabay)
Budh Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई ग्रह गोचर या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव देश-दुनिया पर पड़ता है. उन्हीं में से एक ग्रह है बुध. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, बुध को सभी ग्रहों का राजकुमार माना जाता है. जिस तरह से बुध का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह उनका नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत ही विशेष होता है. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 जनवरी को बुध ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं. इसी वजह से इस नक्षत्र परिवर्तन पर बुध के साथ साथ शुक्र की भी शुभ दृष्टि बनी रहेगी. तो आइए जानते हैं कि बुध के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों के जीवन में धन का अंबार लगने वाला है. 

मेष

बुध का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. जो काम पहले अटके हुए थे, वे अब आसानी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या तारीफ मिल सकती है. बिजनेस बेहतर होगा. जो लोग इंटरव्यू, सेल्स, मार्केटिंग या लेखन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है.

धनु

बुध का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. यह बदलाव मेहनत का फल देने वाला रहेगा. पढ़ाई कर रहे छात्रों को फोकस बढ़ने का फायदा मिलेगा. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सही दिशा मिल सकती है. ऑफिस में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. छोटे-छोटे फैसले सही साबित होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. पैसों से जुड़े मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर होगी.

मीन 

मीन राशि वालों के लिए यह समय धन और काम दोनों के लिहाज से राहत भरा रहेगा. अगर लंबे समय से किसी प्लान पर काम कर रहे थे, तो अब उसमें तीव्रता आ सकती है. बिजनेस करने वालों को नई सोच और नए आइडिया से लाभ होगा. परिवार में बातचीत सुधरेगी. किसी पुराने तनाव से छुटकारा मिल सकता है. सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदा देगा.

