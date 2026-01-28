Budh Gochar 2026: शनि की राशि कुंभ में एक्टिव होंगे बुध! होली तक इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बारिश

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को सभी ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, हर जातक को बुद्धि, विद्या और धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं. जब भी बुध का गोचर होता है तो उसका प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ मानव जीवन पर भी पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी 2026, मंगलवार को बुद्धि के दाता बुध शनिदेव की राशि कुंभ में रात 9 बजकर 54 मिनट पर प्रवेश करेंगे.

और पढ़ें

ज्योतिषियों के अनुसार, इस समय कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण और राहु विराजमान हैं, जिसका प्रभाव 3 फरवरी को दिखेगा क्योंकि उस दिन कुंभ राशि पर शनि, बुध और राहु तीनों ग्रह एक साथ एक्टिव व प्रभावशाली रहेंगे. बुध के इस गोचर का असर 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इनमें से कुछ राशियों को धन लाभ, अच्छी आमदनी और परिणामों का फल प्राप्त होगा. तो आइए जानते हैं 3 फरवरी को होने जा रहे बुध के गोचर से कौन सी राशियां मालामाल होने जा रही हैं.

मेष

बुध का गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. जो लोग मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है. बातचीत और समझदारी से आप कई बड़े मौके अपने पक्ष में कर पाएंगे. आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.

Advertisement

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर धन और करियर दोनों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. रुका हुआ पैसा वापिस आ सकता है. नौकरी में बदलाव या नई जॉब का ऑफर प्राप्त हो सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय सौदे पक्के करने वाला रहेगा और लाभ के योग बनेंगे. नए प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

मकर

बुध का गोचर से मकर राशि वालों के सामाजिक मान सम्मान हासिल कराएगा. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा. पार्टनरशिप में किया गया काम आगे बढ़ेगा. छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनेगा. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं.

---- समाप्त ----