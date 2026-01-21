scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Gochar 2026 Rashifal: 3 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत

Budh Gochar 2026 Rashifal: 3 फरवरी 2026 को बुध शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जो सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा. इस दौरान कई राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्यों में नए अवसर प्राप्त होंगे. यह गोचर नौकरी, आमदनी और करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
फरवरी 2026 की शुरुआत में बुध करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, जो 3 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है. (Photo: Pixabay)ं
फरवरी 2026 की शुरुआत में बुध करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, जो 3 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है. (Photo: Pixabay)ं

Budh Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को सोचने-समझने की क्षमता, बोलचाल, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है. फरवरी के महीने की शुरुआत में बुध अपनी चाल बदलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं यानी बुध 3 फरवरी को शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. हालांकि, इस समय कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती और राहु विराजमान हैं, जिसके कारण 3 फरवरी को एक साथ कुंभ राशि में शनि, राहु और बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा. इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला माना जा रहा है. खासकर नौकरी, आमदनी और नए अवसरों के लिहाज से कुछ लोगों की किस्मत खुल सकती है. आइए जानते हैं वे कौन-सी राशियां हैं, जिन्हें इस गोचर से अच्छा लाभ मिल सकता है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुध का यह बदलाव कमाई से जुड़े मामलों में राहत लेकर आएगा. इस दौरान आय बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आगे बढ़ने के मौके बनेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मन को खुश कर सकती है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. इस दौरान वाहन या घर-जमीन से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है. नौकरी या व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. परिवार और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और पैसों के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Budh Gochar 2026 Rashifal
शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रकोप से कुंभ राशि को राहत! 3 फरवरी के बाद सुधरेंगे हालात
Budh Vakri 2026
70 दिन उल्टी चाल चलेंगे बुध, 2026 में इन 3 राशियों की बढ़ाएंगे मुश्किल
budhaditya laxmi narayana rajyog
बुध ने बनाए 2 शक्तिशाली राजयोग, इन 3 राशियों को होने वाला है धन लाभ
Mercury has changed its zodiac sign, which may lead to difficult days for some zodiac signs.
कुंभ राशि में राहु-बुध की युति, इन 3 राशियों का आने वाला है गोल्डन टाइम
budh gochar 2026
बुध की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बढ़ेगा संकट, 15 जनवरी तक रहे संभल कर
Advertisement

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह समय पैसों और करियर दोनों के लिहाज से मजबूत साबित हो सकता है. अचानक धन मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. काम के सिलसिले में नए मौके सामने आ सकते हैं और आमदनी के अतिरिक्त रास्ते खुल सकते हैं. आपकी बातों में असर बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और सहयोग भी करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement