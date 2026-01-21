Budh Gochar 2026 Rashifal: 3 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत

Budh Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को सोचने-समझने की क्षमता, बोलचाल, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है. फरवरी के महीने की शुरुआत में बुध अपनी चाल बदलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं यानी बुध 3 फरवरी को शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. हालांकि, इस समय कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती और राहु विराजमान हैं, जिसके कारण 3 फरवरी को एक साथ कुंभ राशि में शनि, राहु और बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा. इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला माना जा रहा है. खासकर नौकरी, आमदनी और नए अवसरों के लिहाज से कुछ लोगों की किस्मत खुल सकती है. आइए जानते हैं वे कौन-सी राशियां हैं, जिन्हें इस गोचर से अच्छा लाभ मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध का यह बदलाव कमाई से जुड़े मामलों में राहत लेकर आएगा. इस दौरान आय बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आगे बढ़ने के मौके बनेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मन को खुश कर सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. इस दौरान वाहन या घर-जमीन से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है. नौकरी या व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. परिवार और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और पैसों के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय पैसों और करियर दोनों के लिहाज से मजबूत साबित हो सकता है. अचानक धन मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. काम के सिलसिले में नए मौके सामने आ सकते हैं और आमदनी के अतिरिक्त रास्ते खुल सकते हैं. आपकी बातों में असर बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और सहयोग भी करेंगे.

