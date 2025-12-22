scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Brahma Muhurt: ब्रह्म मुहूर्त में हथेलियां देखकर कर लें ये एक काम, पैसों का ढेर लगा देंगी मां लक्ष्मी

Brahma Muhurt: सनातन परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम और अत्यंत शुभ समय माना गया है. कहते हैं कि इस समय में जागने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा व उन्नति के अवसर बढ़ते हैं. ज्योतिष के अनुसार दिन के आठ पहरों में यह अबूझ मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें कुछ गलतियों से बचना चाहिए.

Advertisement
X
जो व्यक्ति इस अबूझ मुहूर्त में जागता है, उसके जीवन में उन्नति के द्वार हमेशा खुले रहते हैं. (Photo: Pixabay)
जो व्यक्ति इस अबूझ मुहूर्त में जागता है, उसके जीवन में उन्नति के द्वार हमेशा खुले रहते हैं. (Photo: Pixabay)

Brahma Muhurt: सनातन परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ घड़ी माना गया है. ऐसी मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति इस अबूझ मुहूर्त में जागता है, उसके जीवन में उन्नति के द्वार हमेशा खुले रहते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है. इसलिए बड़े-बुजुर्ग हमें इसी समय जागने की सलाह देते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि दिन के आठ पहरों में से ब्रह्म मुहूर्त सर्वोपरि है और इस अबूझ घड़ी में हमें कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

नकारात्मक विचार
ज्योतिषविद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कभी अपने मन में नकारात्मक या अशुभ विचार न लाएं. ऐसा करने से व्यक्ति को दिनभर तनाव और बेचैनी रहती है. इस वक्त अच्छा या सकारात्मक सोच रखने वालों को जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं.

भोजन का सेवन
ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद तुरंत किसी भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए. यह समय शरीर और मन की शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. इसलिए इसमें खान-पान की बजाए ईश्वर का ध्यान करें.

सम्बंधित ख़बरें

खाना
खाना खाते वक्त न करें ये वास्तु की ये गलतियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां
ways to get money
घर में पड़ी ये चीजें रोकती हैं तरक्की, नए साल से पहले कर दें इन्हें बाहर
Tulsi Vastu Tips
तुलसी पूजा में ना करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद
गलत दिशा में लगी घड़ी बन सकती है मुसीबत.
इस दिशा में लगी घड़ी घर में ला सकती है आर्थिक तंगी, जानें वास्तु के नियम
bathing vastu tips
नहाने के पानी में जरूर मिलाएं ये 5 चीजें, झट से बदल जाएगी आपकी किस्मत!

दुर्व्यवहार
ब्रह्म मुहूर्त में किसी को अपशब्द न कहें. इस दौरान किसी व्यक्ति का अपमान करना या गलत आचरण करना अशुभ माना गया है. ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा कभी नहीं होता है. यह समय दान-दक्षिणा देने के लिए बहुत उत्तम माना जाता जाता है.

Advertisement

प्रणय क्रिया
ब्रह्म मुहूर्त में प्रणय संबंध बनाना यानी शारीरिक संबंध बनाना भी  वर्जित माना गया है. इस पवित्र घड़ी में ईश्वर का स्मरण करने से ही आपका उद्धार हो सकता है. इसलिए इस समय उठकर बैठ जाएं और ईश्वर के नाम या उनके मंत्रों का जाप करें.

ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप
शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलते ही दोनों हथेलियों को देखकर 'ॐ कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥' मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है. कहते हैं कि हमारी हथेलियों के अग्र भाग में देवी-देवताओं का वास होता है. इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें देखकर मंत्र का जाप करने से बहुत लाभ होता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement