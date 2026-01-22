Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर शुक्र अस्त, इन 2 राशियों को हो सकती है धन हानि, 1 फरवरी से बदलेंगे दिन

Basant Panchami 2026: इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी. बसंत पंचमी पर शुक्र अस्त रहेंगे. इसलिए इस दिन शादी-विवाह का कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं बन रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि बसंत पंचमी पर अस्त शुक्र की वजह से दो राशियों को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है. इन राशि वालों को धन से जुड़े फैसले बहुत सोच-समझकर लेने की सलाह दी गई है. 1 फरवरी को जब शुक्र उदयवान होंगे, तब इन राशियों की आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं. शुक्र का अस्त होना इस राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं माना जा रहा है. शुक्र अस्त रहने तक इन्हें धनधान्य के मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ सकता है. आय में कमी हो सकती है. आय के साधनों में बाधा उत्पन्न हो सकती है. व्यापारी वर्ग के लोगों को भी बहुत मुश्किल से मुनाफा होगा. सालों से जोड़कर रखा हुआ पैसा, किसी बड़ी मुसीबत में फंसने के कारण खर्च करना पड़ सकता है. यदि आप किसी योजना या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं. तुला राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं लग रहा है. आपकी आमदनी या मुनाफे में गिरावट आ सकती है. मेहनत के अनुसार धन लाभ नहीं मिलेगा. खर्चे बढ़त पर रहेंगे और आपका बजट बिगाड़ेंगे. अपनी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए आपको कर्ज, उधार लेना पड़ सकता है. पिता के सहयोग से आपकी थोड़ी बहुत मुश्किल दूर हो सकती है. हालांकि 1 फरवरी के बाद स्थिति में सुधार आएगा. अब तक नुकसान में चल रहा पूर्व का कोई निवेश अचानक से लाभ में परिवर्तित हो सकता है.

क्या उपाय करें?

बसंत पंचमीके दिन सफेद वस्त्र धारण करके मां लक्ष्मी की पूजा करें. इस दिन शुक्र देव के मंत्र 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा. पूजा-पाठ के बाद शाम के समय सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी या आटे का दान करे. इस दिन कन्याओं को भोजन कराना भी लाभकारी होगा.

