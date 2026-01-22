Chaturgrahi Rajyog 2026 Rashifal: बसंत पंचमी पर मकर राशि में बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Chaturgrahi Rajyog 2026 Rashifal: इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा और इस दिन ग्रहों की चाल बेहद खास रहने वाली है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, बसंत पंचमी पर एक नहीं बल्कि एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं. पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन मकर राशि में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल एक साथ राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इसके अलावा, इस दिन बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में बैठे होंगे, जिससे रुचक राजयोग बनेगा. इस दिन शिवयोग का भी संयोग रहेगा, जो इस पर्व को और अधिक फलदायी बना रहा है. इन सभी ग्रह योगों का असर खास तौर पर कुछ राशियों पर देखने को मिलेगा, जिन्हें धन, ज्ञान और मान-सम्मान तीनों का लाभ मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि उन लकी राशियों के बारे में.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह बसंत पंचमी भाग्य में नई चमक लेकर आ सकती है. इस समय चंद्रमा और गुरु की स्थिति आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रही है, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलने की संभावना है. पढ़ाई से जुड़े लोगों को इस दौरान अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत रंग ला सकती है. पारिवारिक स्तर पर पिता का सहयोग मिलेगा और पैतृक मामलों में भी फायदा हो सकता है. साथ ही आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की ओर बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय मन को सुकून देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से चला आ रहा मानसिक दबाव अब कम होता नजर आएगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको खुश कर सकती है. जो लोग कला, लेखन, डिजाइन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके काम की सराहना हो सकती है. पहले की गई मेहनत का फल अब धीरे-धीरे मिलने लगेगा, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बसंत पंचमी आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है. इस समय आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा, जिससे आप अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे. नौकरी या व्यवसाय में आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. धन से जुड़े फैसले इस दौरान आपके पक्ष में जा सकते हैं. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे. कुल मिलाकर यह समय धन और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ाने वाला है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह बसंत पंचमी बेहद खास रहने वाली है. आपकी ही राशि में कई शुभ ग्रहों की मौजूदगी से ज्ञान और करियर दोनों क्षेत्रों में तरक्की के योग बन रहे हैं. सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. अगर आप नया काम शुरू करने या किसी बड़े फैसले की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. इस दौरान किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह दिन अटके हुए कामों को गति देने वाला साबित हो सकता है. चंद्रमा और गुरु की शुभ स्थिति से आपको सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की पहचान मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे. आपकी छुपी हुई प्रतिभा अब सामने आ सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. कुल मिलाकर यह समय आपके लिए प्रगति और संतोष लेकर आएगा.

