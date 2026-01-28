Arijit Singh: अरिजीत सिंह का मूलांक 7... अपने फैसलों से दुनिया को चौंका देते हैं ये लोग, क्यों?

Arijit Singh: अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. 27 जनवरी की शाम अरिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में खुद इसकी जानकारी दी. प्लैबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की वजह भी अरिजीत ने एक ट्वीट में साझा की. उन्होंने लिखा कि इसे छोड़ने का कोई एक कारण नहीं है. इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक बोरियत भी है. वह एक जैसे गानों और धुनों पर काम करते हुए बोर हो चुके हैं.

अब सवाल उठता है कि आखिर अरिजीत ने अचानक संन्यास का फैसला क्यों लिया है? वो भी तब जब उनका दौर पीक पर है. अरिजीत एक बेहतरीन सिंगर हैं और उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में बड़ी पहचान बनाई है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा ने अरिजीत के इस फैसले को अंक ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से समझने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि अरिजीत मूलांक 7 के जातक हैं और न्यूमेरोलॉजी में इसे केतु का अंक माना गया है.

ज्योतिषविद अरुणेश शर्मा ने बताया कि किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के लोग कभी फिक्र नहीं करते कि दुनिया उनके फैसलों पर क्या सोचेगी. यह लोग जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे कोई खास कारण जरूर होता है, जिसे वो समय आने पर ही उजागर करते हैं. ये लोग अपनी अग्रिम योजनाओं को कभी सार्वजनिक नहीं करते हैं.

रहस्यमय जीवन

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मूलांक 7 के लोग अति संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं. ये लोग बेहद भावुक भी होते हैं और गहराई से चिंतन करते हैं. मूलांक 7 केतु का अंक है. केतु सरविहीन है यानी उसका सिर नहीं है. यही वजह है कि ये लोग दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं और अपने मन की करते हैं.

बाहरी दुनिया से इनका संपर्क बहुत कम होता है. ये लोग शोरगुल या दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. अपने विचारों में ही खोए रहते हैं. ये अंतर्मुखी होते हैं यानी अपने मन की बात जल्दी किसी से शेयर नहीं करते. जल्दी किसी से घुलते-मिलते नहीं हैं. इनके बारे में कुछ खास या करीबी लोगों को ही बेहतर जानकारी होती है. इन्हें शांति, एकांत में रहना पसंद होता है, जो इनके जीवन को और भी रहस्यमय बना देता है. इनके रहन-सहन और विचारों में एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई देती है.

अच्छे योजनाकार

डॉ. अरुणेश शर्मा ने बताया कि मूलांक 7 के लोग अच्छे योजनाकार होते हैं. ये लोग अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हैं और भविष्य की तैयारियों पर जोर देते हैं. अरिजीत के मामले में भी ऐसा संभव है. दुनिया को लग रहा है कि अरिजीत संन्यास ले रहे हैं. लेकिन असल में उनका ध्यान भविष्य से जुड़ी किसी बड़ी योजना पर है.

अनुशासनात्मक जीवन

मूलांक 7 के लोग अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं और बहुत परफेक्शन के साथ अपना काम करते हैं. ये लोग हमेशा अनुशासन में रहना पसंद करते हैं. ये समय के पाबंद होते हैं और ऐसी संगत से कोसों दूर रहते हैं, जो इन्हें लक्ष्य से भटका दे. यही कारण है कि इस मूलांक के अनुशासित लोगों को करियर में बहुत जल्दी ही ऊंचा मुकाम मिल जाता है.

परिस्थितियों को बदलने में माहिर

मूलांक 7 वालों के हौसले बहुत मजबूत होते हैं. ये लोग एक बार कुछ ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. इन लोगों का शुरुआती जीवन भले ही कितनी कठिनाइयों में बीता हो, लेकिन अपने साहस और मनोबल से यह परिस्थितियों को बदलना बखूबी जानते हैं.

रिश्ते-नाते

मूलांक 7 वालों के जीवन में अपने कुछ उसूल होते हैं. यह न तो किसी से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और न ही किसी की बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं. यही कारण है कि इनके साथ एडजस्ट करने में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है. इन्हें किसी के सामने झुकना या समझौता करना तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है.

