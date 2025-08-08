scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang: आज 8 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj ka panchang 8 august 2025

Advertisement
X
आज का पंचांग
आज का पंचांग

पंचांग- 8 अगस्त 2025

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी - 02:12 पी एम तक

सम्बंधित ख़बरें

Aaj Ka Panchang 8 August 2025: जानें आज का पंचांग 
आज का पंचांग
Panchang: आज 7 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज का पंचांग
Panchang: आज 6 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
पंचांग
Panchang: आज 5 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
panchang
Panchang: आज 4 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
उत्तराषाढा - 02:28 पी एम तक

योग
आयुष्मान् - 04:09 ए एम, अगस्त 09 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 5:46 AM
सूर्यास्त - 7:07 PM
चन्द्रोदय - 6:42 PM
चन्द्रास्त - 5:28 AM, अगस्त 09

अशुभ काल
राहु - 10:47 AM से 12:27 PM
यम गण्ड - 03:47 PM से 05:27 PM
गुलिक - 07:26 AM से 09:06 AM
दुर्मुहूर्त - 08:26 AM से 09:20 AM, 12:53 PM से 01:47 PM
वर्ज्यम् - 6:27 PM से 08:03 PM

शुभ काल
अमृत काल - 07:57 AM से 09:35 AM, 04:01 AM, अगस्त 09 से 05:37 AM, अगस्त 09
ब्रह्म मुहूर्त - 04:20 AM- 05:02 AM

Advertisement

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 02:28 PM से 05:47 AM, अगस्त 09    

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement