Aaj Ka Panchang: आज 8 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 अगस्त 2025
विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी - 02:12 पी एम तक
नक्षत्र
उत्तराषाढा - 02:28 पी एम तक
योग
आयुष्मान् - 04:09 ए एम, अगस्त 09 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 5:46 AM
सूर्यास्त - 7:07 PM
चन्द्रोदय - 6:42 PM
चन्द्रास्त - 5:28 AM, अगस्त 09
अशुभ काल
राहु - 10:47 AM से 12:27 PM
यम गण्ड - 03:47 PM से 05:27 PM
गुलिक - 07:26 AM से 09:06 AM
दुर्मुहूर्त - 08:26 AM से 09:20 AM, 12:53 PM से 01:47 PM
वर्ज्यम् - 6:27 PM से 08:03 PM
शुभ काल
अमृत काल - 07:57 AM से 09:35 AM, 04:01 AM, अगस्त 09 से 05:37 AM, अगस्त 09
ब्रह्म मुहूर्त - 04:20 AM- 05:02 AM
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 02:28 PM से 05:47 AM, अगस्त 09