Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 अक्टूबर 2025: आज 31 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 31 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग आज 31 अक्टूबर 2025

पंचांग- आज 31 अक्टूबर  2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
नवमी - 10:03 ए एम तक
दशमी

नक्षत्र
धनिष्ठा - 06:51 पी एम तक
शतभिषा

योग 
वृद्धि - 04:32 ए एम, नवम्बर 01 तक
ध्रुव

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:32 ए एम
सूर्यास्त- 05:37 पी एम 
चन्द्रोदय-02:16 पी एम
चन्द्रास्त- 01:44 ए एम, नवम्बर 01

अशुभ काल 
राहुकाल- 10:41 ए एम से 12:04 पी एम
यमगण्ड- 02:51 पी एम से 04:14 पी एम
गुलिक- 07:55 ए एम से 09:18 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:49 ए एम से 05:41 ए एम

