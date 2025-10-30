Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 अक्टूबर 2025: आज 30 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 30 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी - 10:06 ए एम तक
नक्षत्र
श्रवण - 06:33 पी एम तक
योग
शूल - 07:21 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:32 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- 01:42 पी एम
चन्द्रास्त- 12:42 ए एम, अक्टूबर 31
अशुभ काल
राहू- 01:28 पी एम से 02:51 पी एम
यम गण्ड- 06:32 ए एम से 07:55 ए एम
कुलिक-09:18 ए एम से 10:41 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:14 ए एम से 10:58 ए एम, 02:40 पी एम से 03:24 पी एम
वर्ज्यम्- 10:36 पी एम से 12:13 ए एम, अक्टूबर 31
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
अमृत काल- 07:42 ए एम से 09:22 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:48 ए एम से 05:40 ए एम
शुभ योग
रवि योग- 06:33 पी एम से 06:32 ए एम, अक्टूबर 31