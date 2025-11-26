Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 नवंबर 2025: आज 26 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 16 नवंबर 2025
विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - मार्गशीर्ष
अमांत - कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी - नवंबर 16 02:37 AM – नवंबर 17 04:47 AM
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - नवंबर 17 04:47 AM – नवंबर 18 07:12 AM
नक्षत्र
हस्त - नवंबर 15 11:34 PM – नवंबर 17 02:11 AM
चित्रा - नवंबर 17 02:11 AM – नवंबर 18 05:01 AM
योग
विष्कुम्भ - नवंबर 15 06:25 AM – नवंबर 16 06:46 AM
प्रीति - नवंबर 16 06:46 AM – नवंबर 17 07:22 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:45 AM
सूर्यास्त - 5:37 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 16 3:12 AM
चन्द्रास्त - नवंबर 16 3:13 PM
अशुभ काल
राहू - 4:16 PM – 5:37 PM
यम गण्ड - 12:11 PM – 1:33 PM
गुलिक - 2:54 PM – 4:16 PM
दुर्मुहूर्त - 04:10 PM – 04:54 PM
वर्ज्यम् - 08:53 AM – 10:39 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM – 12:33 PM
अमृत काल - 07:31 PM – 09:17 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:09 AM – 05:57 AM
शुभ योग
द्विपुष्कर योग - नवंबर 17 02:11 AM - नवंबर 17 04:48 AM
अमृतसिद्धि योग - नवंबर 16 06:45 AM - नवंबर 17 02:10 AM
सर्वार्थसिद्धि योग - नवंबर 16 06:45 AM - नवंबर 17 02:10 AM