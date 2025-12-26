Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 दिसंबर 2025: आज 26 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 26 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
प्रतिपदा - 12:09 पी एम तक
सप्तमी
नक्षत्र
शतभिषा - 09:00 ए एम तक
पूर्व भाद्रपद
योग
सिद्धि - 02:01 पी एम तक
व्यतीपात
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:12 ए एम
सूर्यास्त- 05:32 पी एम
चन्द्रोदय- 11:19 ए एम
चन्द्रास्त- 11:24 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 11:04 ए एम से 12:22 पी एम
यमगण्ड- 02:57 पी एम से 04:14 पी एम
गुलिक- 08:29 ए एम से 09:47 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:01 पी एम से 12:42 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:23 ए एम से 06:17 ए एम