Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 अगस्त 2025: आज 24 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 24 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

पंचांग- 24 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
प्रतिपदा - 11:48 ए एम तक
द्वितीया

नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 02:05 ए एम, अगस्त 25 तक
उत्तराफाल्गुनी

योग 
शिव - 12:30 पी एम तक
सिद्ध

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:55 AM
सूर्यास्त- 06:51 PM 
चन्द्रोदय- 06:42 AM 
चन्द्रास्त- 07:34 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 05:14 PM से 06:51 PM
यमगण्ड- 12:23 PM से 02:00 PM
गुलिक-     03:37 PM से 05:14 PM

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:57 AQM से 12:49 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 AM से 05:11 AM
अमृत काल    - 07:22 PM से 09:03 PM

---- समाप्त ----
