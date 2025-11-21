Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 नवंबर 2025: आज 21 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 21 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- नवंबर 20 12:17 PM- नवंबर 21 02:47 PM
शुक्ल पक्ष द्वितीया- नवंबर 21 02:47 PM- नवंबर 22 05:11 PM
नक्षत्र
अनुराधा- नवंबर 20 10:58 AM- नवंबर 21 01:55 PM
ज्येष्ठा- नवंबर 21 01:55 PM- नवंबर 22 04:46 PM
योग
अतिगण्ड- नवंबर 20 09:52 AM- नवंबर 21 10:43 AM
सुकर्मा- नवंबर 21 10:43 AM- नवंबर 22 11:29 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:48 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 21 7:35 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 21 6:16 PM
अशुभ काल
राहु- 10:51 AM- 12:12 PM
यम गण्ड- 2:54 PM- 4:15 PM
गुलिक- 8:09 AM- 9:30 AM
दुर्मुहूर्त- 08:58 AM- 09:41 AM, 12:34 PM- 01:17 PM
वर्ज्यम्- 08:11 PM- 09:58 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:51 AM- 12:34 PM
अमृत काल- None
ब्रह्म मुहूर्त- 05:13 AM- 06:01 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 20 10:58 AM- नवंबर 21 01:55 PM