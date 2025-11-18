scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 नवंबर 2025: आज 18 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 18 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 18 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक

तिथि
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- 07:12 ए एम तक

सम्बंधित ख़बरें

आज 17 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह  
जानिए 17 नवंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
जानिए 16 नवंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज का पंचांग 16 नवंबर 2025  
जानिए 15 नवंबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
स्वाती - पूर्ण रात्रि तक

योग
आयुष्मान- नवंबर 17 07:22 AM- नवंबर 18 08:08 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:46 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 17 4:03 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 17 3:43 PM

अशुभ काल
राहू- 8:07 AM- 9:28 AM
यम गण्ड- 10:50 AM- 12:11 PM
कुलिक- 1:33 PM- 2:54 PM
दुर्मुहूर्त- 12:33 PM- 01:16 PM, 02:43 PM- 03:27 PM
वर्ज्यम्- 11:08 AM- 12:55 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:33 PM
अमृत काल- 09:51 PM- 11:38 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:10 AM- 05:58 AM

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement