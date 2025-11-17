Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 नवंबर 2025: आज 17 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 17 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी [ वृद्धि तिथि ]- नवंबर 17 04:47 AM- नवंबर 18 07:12 AM
नक्षत्र
चित्रा- नवंबर 17 02:11 AM- नवंबर 18 05:01 AM
स्वाति- नवंबर 18 05:01 AM- नवंबर 19 07:59 AM
योग
प्रीति- नवंबर 16 06:46 AM- नवंबर 17 07:22 AM
आयुष्मान- नवंबर 17 07:22 AM- नवंबर 18 08:08 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:46 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 17 4:03 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 17 3:43 PM
अशुभ काल
राहू- 8:07 AM- 9:28 AM
यम गण्ड- 10:50 AM- 12:11 PM
कुलिक- 1:33 PM- 2:54 PM
दुर्मुहूर्त- 12:33 PM- 01:16 PM, 02:43 PM- 03:27 PM
वर्ज्यम्- 11:08 AM- 12:55 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:33 PM
अमृत काल- 09:51 PM- 11:38 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:10 AM- 05:58 AM
शुभ योग
द्विपुष्कर योग- नवंबर 17 02:11 AM- नवंबर 17 04:48 AM