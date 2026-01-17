Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 जनवरी 2026: आज 17 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 17 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

माघ - पूर्णिमान्त

पौष - अमान्त

तिथि

चतुर्दशी - 12:03 ए एम, जनवरी 18 तक

नक्षत्र

मूल - 08:12 ए एम तक

योग

व्याघात - 09:18 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 07:15 ए एम

सूर्यास्त- 05:47 पी एम

चन्द्रोदय- 06:59 ए एम, जनवरी 18

चन्द्रास्त- 04:21 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 09:53 ए एम से 11:12 ए एम

यमगण्ड- 01:50 पी एम से 03:10 पी एम

गुलिक- 07:15 ए एम से 08:34 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

