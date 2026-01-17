Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 जनवरी 2026: आज 17 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 17 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
चतुर्दशी - 12:03 ए एम, जनवरी 18 तक
नक्षत्र
मूल - 08:12 ए एम तक
योग
व्याघात - 09:18 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:47 पी एम
चन्द्रोदय- 06:59 ए एम, जनवरी 18
चन्द्रास्त- 04:21 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:53 ए एम से 11:12 ए एम
यमगण्ड- 01:50 पी एम से 03:10 पी एम
गुलिक- 07:15 ए एम से 08:34 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम