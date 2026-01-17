scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 जनवरी 2026: आज 17 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 17 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 17 जनवरी 2026

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 17 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त

तिथि 
चतुर्दशी - 12:03 ए एम, जनवरी 18 तक

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 16 जनवरी 2026, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज का पंचांग 16 जनवरी 2026
आज 15 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 15 जनवरी 2026, दिन- गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज 14 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

नक्षत्र
मूल - 08:12 ए एम तक

योग 
व्याघात - 09:18 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:47 पी एम 
चन्द्रोदय- 06:59 ए एम, जनवरी 18
चन्द्रास्त- 04:21 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:53 ए एम से 11:12 ए एम
यमगण्ड- 01:50 पी एम से 03:10 पी एम
गुलिक- 07:15 ए एम से 08:34 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement