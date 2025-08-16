scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अगस्त 2025: आज 16 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 16 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 16 अगस्त 2025

पंचांग- 16 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
अष्टमी - 09:34 पी एम तक
नवमी

नक्षत्र
भरणी - 06:06 ए एम तक
कृत्तिका - 04:38 ए एम, अगस्त 17 तक
योग 
वृद्धि - 07:21 ए एम तक
ध्रुव - 04:28 ए एम, अगस्त 17 तक
व्याघात

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:51 ए एम
सूर्यास्त- 06:59 पी एम
चन्द्रोदय- 11:32 पी एम
चन्द्रास्त- 01:02 पी एम

अशुभ काल 

राहुकाल- 09:08 ए एम से 10:47 ए एम
यमगण्ड- 02:04 पी एम से 03:42 पी एम
गुलिक- 05:51 ए एम से 07:29 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:51 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 ए एम से 05:07 ए एम

---- समाप्त ----
