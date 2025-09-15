Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 सितंबर 2025: आज 15 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
नवमी - 01:31 ए एम, सितम्बर 16 तक
दशमी
नक्षत्र
रोहिणी - 08:41 ए एम तक
मृगशिरा
योग
व्यतीपात - 02:34 ए एम, सितम्बर 16 तक
वरीयान्
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:06 AM
सूर्यास्त- 06:26 PM
चन्द्रोदय- 12:22 AM
चन्द्रास्त- 02:13 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 07:38 AM से 09:11 AM
यमगण्ड- 10:44 AM से 12:16 PM
गुलिक- 01:49 PM से 03:21 PM
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:33 AM से 05:19 AM
अमृत काल- 09:05 PM से 10:38 PM
अभिजित मुहूर्त- 11:51 AM से 12:41 PM