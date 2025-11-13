Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 नवंबर 2025: आज 13 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष

अमांत- कार्तिक

तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी- नवंबर 12 10:58 PM – नवंबर 13 11:34 PM

नक्षत्र

मघा- नवंबर 12 06:35 PM – नवंबर 13 07:38 PM

योग

ब्रह्म- नवंबर 12 08:02 AM – नवंबर 13 06:57 AM

इन्द्र - 06:28 ए एम, नवम्बर 14 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:42 AM

सूर्यास्त- 5:28 PM

चन्द्रोदय- नवंबर 14 1:20 AM

चन्द्रास्त- 1:41 PM

अशुभ काल

राहू- 01:26 पी एम से 02:47 पी एम

यम गण्ड- 06:42 ए एम से 08:03 ए एम

कुलिक-09:24 ए एम से 10:44 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:18 ए एम से 11:01 ए एम, 02:36 पी एम से 03:19 पी एम

वर्ज्यम्- 07:06 ए एम से 08:47 ए एम, 04:12 ए एम, नवम्बर 14 से 05:55 ए एम, नवम्बर 14

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:27 पी एम

अमृत काल- 05:08 पी एम से 06:48 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:56 ए एम से 05:49 ए एम

