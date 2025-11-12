Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 नवंबर 2025: आज 12 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 12 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष अष्टमी- नवंबर 11 11:09 PM – नवंबर 12 10:58 PM
कृष्ण पक्ष नवमी- नवंबर 12 10:58 PM – नवंबर 13 11:34 PM
नक्षत्र
आश्लेषा- नवंबर 11 06:18 PM – नवंबर 12 06:35 PM
मघा- नवंबर 12 06:35 PM – नवंबर 13 07:38 PM
योग
शुक्ल- नवंबर 11 09:44 AM – नवंबर 12 08:02 AM
ब्रह्म- नवंबर 12 08:02 AM – नवंबर 13 06:57 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:42 AM
सूर्यास्त- 5:39 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 13 12:35 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 12 1:06 PM
अशुभ काल
राहू- 12:10 PM – 1:33 PM
यम गण्ड- 8:04 AM – 9:26 AM
कुलिक- 10:48 AM – 12:10 PM
दुर्मुहूर्त- 11:49 AM – 12:32 PM
वर्ज्यम्- 07:15 AM – 08:52 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 04:58 PM – 06:35 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:07 AM – 05:55 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 11 06:18 PM- नवंबर 12 06:42 AM (अश्लेषा और मंगलवार)