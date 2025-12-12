Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 दिसंबर 2025: आज 12 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त
तिथि
अष्टमी - 02:56 पी एम तक
नवमी
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 05:50 ए एम, दिसम्बर 13 तक
हस्त
योग
प्रीति - 11:12 ए एम तक
आयुष्मान्
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:04 ए एम
सूर्यास्त- 05:25 पी एम
चन्द्रोदय- 01:03 ए एम, दिसम्बर 13
चन्द्रास्त- 12:39 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 10:57 ए एम से 12:15 पी एम
यमगण्ड- 02:50 पी एम से 04:08 पी एम
गुलिक-08:22 ए एम से 09:40 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त : 11:54 ए एम से 12:36 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त : 05:15 ए एम से 06:10 ए एम