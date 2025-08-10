scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अगस्त 2025: आज 10 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 10 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 10 अगस्त 2025

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 10 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
प्रतिपदा - 12:09 पी एम तक
द्वितीया

सम्बंधित ख़बरें

आज 9 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
Aaj Ka Panchang 8 August 2025: जानें आज का पंचांग 
आज का पंचांग
Panchang: आज 8 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज का पंचांग
Panchang: आज 7 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज का पंचांग
Panchang: आज 6 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
धनिष्ठा - 01:52 पी एम तक
शतभिषा

योग 
शोभन - 12:02 ए एम, अगस्त 11 तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:48 AM
सूर्यास्त- 07:05 PM 
चन्द्रोदय- 07:55 PM
चन्द्रास्त- 06:32 AM

अशुभ काल 
राहुकाल- 05:25 PM से 07:05 PM
यमगण्ड- 12:26 PM से 02:06 PM
गुलिक- 03:46 PM से 05:25 PM

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:00 PM से 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:22 AM से 05:05 AM
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement