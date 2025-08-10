Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अगस्त 2025: आज 10 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
प्रतिपदा - 12:09 पी एम तक
द्वितीया
नक्षत्र
धनिष्ठा - 01:52 पी एम तक
शतभिषा
योग
शोभन - 12:02 ए एम, अगस्त 11 तक
अतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:48 AM
सूर्यास्त- 07:05 PM
चन्द्रोदय- 07:55 PM
चन्द्रास्त- 06:32 AM
अशुभ काल
राहुकाल- 05:25 PM से 07:05 PM
यमगण्ड- 12:26 PM से 02:06 PM
गुलिक- 03:46 PM से 05:25 PM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:00 PM से 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:22 AM से 05:05 AM