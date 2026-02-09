scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 फ़रवरी 2026: आज 9 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 9 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 9 फरवरी 2026

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 9 फरवरी 2026 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त

तिथि 
अष्टमी - पूर्ण रात्रि तक
द्वितीया

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 8 फरवरी 2026, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज 8 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 7 फरवरी 2026, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज 7 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
आज का पंचांग 6 फरवरी 2026

नक्षत्र
विशाखा - पूर्ण रात्रि तक
शतभिषा

योग 
वृद्धि - 12:52 ए एम, फरवरी 10 तक
ध्रुव


सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:07 पी एम
चन्द्रोदय- 01:19 ए एम, फरवरी 10
चन्द्रास्त- 11:07 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 08:27 ए एम से 09:50 ए एम
यमगण्ड- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
गुलिक- 01:58 पी एम से 03:21 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 05:21 ए एम से 06:12 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:21 ए एम से 06:12 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement