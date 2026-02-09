Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 फ़रवरी 2026: आज 9 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 9 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
अष्टमी - पूर्ण रात्रि तक
द्वितीया
नक्षत्र
विशाखा - पूर्ण रात्रि तक
शतभिषा
योग
वृद्धि - 12:52 ए एम, फरवरी 10 तक
ध्रुव
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:07 पी एम
चन्द्रोदय- 01:19 ए एम, फरवरी 10
चन्द्रास्त- 11:07 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 08:27 ए एम से 09:50 ए एम
यमगण्ड- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
गुलिक- 01:58 पी एम से 03:21 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 05:21 ए एम से 06:12 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:21 ए एम से 06:12 ए एम