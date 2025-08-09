Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अगस्त 2025: आज 9 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 9 अगस्त 2025
विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण
तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - 01:24 पी एम तक
नक्षत्र
श्रवण - 02:23 पी एम तक
योग
सौभाग्य - 02:15 ए एम, अगस्त 10 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 5:47 ए एम
सूर्यास्त - 7:06 पी एम
चन्द्रोदय - 7:21 पी एम
अशुभ काल
राहु - 09:07 ए एम से 10:47 ए एम
यम गण्ड - 02:06 पी एम से 03:46 पी एम
गुलिक - 05:47 ए एम से 07:27 ए एम
दुर्मुहूर्त - 05:47 ए एम से 06:40 ए एम, 06:40 ए एम से 07:34 ए एम
वर्ज्यम् - 06:18 पी एम से 07:52 पी एम
शुभ काल
अमृत काल - 03:42 ए एम, अगस्त 10 से 05:16 ए एम, अगस्त 10
ब्रह्म मुहूर्त - 04:22 ए एम से 05:04 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:47 ए एम से 02:23 पी एम