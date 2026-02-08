Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 फ़रवरी 2026: आज 8 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- फाल्गुन
अमांत- माघ
तिथि
कृष्ण पक्ष सप्तमी- फरवरी 08 02:54 AM- फरवरी 09 05:01 AM
कृष्ण पक्ष अष्टमी- फरवरी 09 05:01 AM- फरवरी 10 07:27 AM
नक्षत्र
स्वाति- फरवरी 08 02:28 AM- फरवरी 09 05:02 AM
विशाखा- फरवरी 09 05:02 AM- फरवरी 10 07:55 AM
योग
गण्ड- फरवरी 07 11:40 PM- फरवरी 09 12:07 AM
वृद्धि- फरवरी 09 12:07 AM- फरवरी 10 12:51 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:07 AM
सूर्यास्त- 6:14 PM
चन्द्रोदय- फरवरी 09 12:18 AM
चन्द्रास्त- फरवरी 09 11:23 AM
अशुभ काल
राहू- 4:51 PM- 6:14 PM
यम गण्ड- 12:41 PM- 2:04 PM
कुलिक- 3:27 PM- 4:51 PM
दुर्मुहूर्त- 04:45 PM- 05:30 PM
वर्ज्यम्- 08:40 AM- 10:26 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:03 PM
अमृत काल- 07:17 PM- 09:03 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:30 AM- 06:18 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- फरवरी 08 02:28 AM- फरवरी 08 07:07 AM