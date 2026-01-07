Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 जनवरी 2026: आज 7 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
पञ्चमी - 06:33 ए एम, जनवरी 08 तक
नक्षत्र
मघा - 11:56 ए एम तक
योग
आयुष्मान् - 06:34 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:40 पी एम
चन्द्रोदय- 09:55 पी एम
चन्द्रास्त- 10:09 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 12:27 पी एम से 01:46 पी एम
यमगण्ड- 08:33 ए एम से 09:51 ए एम
दुर्मुहूर्त- 12:07 पी एम से 12:48 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:20 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:37 पी एम से 06:04 पी एम