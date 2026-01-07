Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 जनवरी 2026: आज 7 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

माघ - पूर्णिमान्त

पौष - अमान्त

तिथि

पञ्चमी - 06:33 ए एम, जनवरी 08 तक

नक्षत्र

मघा - 11:56 ए एम तक

योग

आयुष्मान् - 06:34 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 07:15 ए एम

सूर्यास्त- 05:40 पी एम

चन्द्रोदय- 09:55 पी एम

चन्द्रास्त- 10:09 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 12:27 पी एम से 01:46 पी एम

यमगण्ड- 08:33 ए एम से 09:51 ए एम

दुर्मुहूर्त- 12:07 पी एम से 12:48 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:20 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:37 पी एम से 06:04 पी एम

---- समाप्त ----